La reacción de Rafa Nadal a la suspensión de Indian Wells

La suspensión del torneo de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada, se ha producido con muchos de los jugadores ya en el escenario del torneo. Es el caso también de Rafa Nadal, que esperaba ya en California el inicio del torneo, previsto para este mismo lunes en su fase previa.

El balear, que viene de ganar el torneo de Acapulco, expresó su tristeza por la decisión con un mensaje en inglés en sus redes sociales, en el que dio a entender que la cancelación les ha dejado en shock: «Probablemente todos lo han oído ya. Indian Wells ha sido cancelado. Estamos aquí y aún estamos decidiendo qué hacer».

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.