Rafa Nadal, Premio a la Deportividad 2020

La Asociación de Tenistas Profesionales ha otorgado sus premios anuales para cerrar de la mejor forma posible este convulso 2020. Entre los galardonados, Rafael Nadal, Roger Federer o Carlos Alcaraz. Estos son los premios y los ganadores:

Deportividad, votado por los jugadores: Rafael Nadal

Por tercer año consecutivo, el balear se lleva el aplauso de sus compañeros por su juego limpio, su profesionalismo y su integridad dentro y fuera de la pista. «Prefiero que me recuerden como una buena persona que como un tenista. Por eso este trofeo significa tanto», ha dicho el balear para agradecer el trofeo Stefan Edberg.

"I want to be remembered as a good person more than a tennis player. That's why this trophy means a lot."@RafaelNadal receives the @atptour Stefan Edberg Sportmanship Award 🏆 for the 3rd consecutive year. #ATPAwards



pic.twitter.com/K2kgx1mNZ4