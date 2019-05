ROLAND GARROS Rafa Nadal: «Mi objetivo es seguir jugando a este nivel» El tenista balear ha asegurado en rueda de prensa que se encuentra «fresco mental y físicamente»

Europa Press Actualizado: 24/05/2019 20:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que su objetivo en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa entre el 26 de mayo y el 9 de junio, será «mantener el nivel» que le llevó a ganar el Masters 1.000 de Roma, además de estar «fresco mental y físicamente» para afrontar el torneo.

«Me siento bien jugando, siendo sincero, y mi objetivo es seguir jugando a este nivel. Siempre puedo mejorar esas pequeñas cosas y trabajar en ellas, pero en términos generales, trato de estar sano, que es lo principal, y luego competir bien y estar fresco mental y físicamente», declaró en rueda de prensa.

Así, el balear, que busca su duodécimo título en París, explicó que desde su victoria en la final de Roma ante Novak Djokovic había conseguido desconectar. «He estado en casa, pasé un día de golf, un día de familia, y regresé aquí. Ya he tenido dos entrenamientos aquí, buenos entrenamientos. Estoy tratando de continuar la preparación y mantener el nivel», explicó.

Por otra parte, Nadal resaltó la importancia de su recuperación anímica tras un mes de ausencia a principios de año por una lesión en la rodilla derecha. «Cuando te estás recuperando de una lesión, también es difícil recuperarte mentalmente. Perder en semifinales se considera malo, a pesar de no jugar especialmente bien al comienzo de la temporada de tierra batida», apuntó.

«Debes tener la humildad para valorar las pequeñas mejoras. Para mí, una cosa muy positiva fue que antes de comenzar en Roma no era un desastre, había hecho tres semifinales. No es increíble, pero tampoco es un desastre total», subrayó.

Por ello, rechaza el papel de favorito. «No me importa si soy el favorito. Solo me importa sentirme bien y jugar bien. Aprecio que vosotros -los periodistas- me veáis así, pero Thiem, Novak -Djokovic-, Federer y Tsitsipas han estado jugando bien; Del Potro, Nishikori... Todos los mejores del mundo serán favoritos. Lo único que me preocupa es estar bien y ser competitivo. El único favorito que importa es el que tiene el trofeo en casa dentro de dos semanas», advirtió.

Por último, el de Manacor también valoró la renovada Philippe Chatrier, que se ha ampliado 10 metros, que cuenta con nuevos asientos y que tendrá techo retráctil en 2020. «El sentimiento con la pelota, con la pista... Personalmente, tuve la misma sensación. No, no veo una diferencia en términos de experiencia de juego. Creo que el viento va de la misma manera, y la sensación en la cancha es exactamente la misma», concluyó.