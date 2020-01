Puntazo de Tsitsipas al límite de la pista

Stefanos Tsitsipas se sacó un gran punto en el partido de dobles que Grecia disputó contra Alemania de la segunda jornada de la Copa ATP. El griego, 6 del mundo, alargó sus 193 centímetros de altura hasta el límite de la pista para alcanzar una pelota y paasrla por el lateral de la red.

La eliminatoria Grecia-Alemania se decidirá en el dobles después de que Jan-Leonard Struff ganara a Pervolarakis (6-4 y 6-1) y el propio Tsitsipas venciera a Alexander Zverev por 6-1 y 6-4.

HOW has he made that?!



Stunning from @StefTsitsipas 🤩#GERGRE | #Brisbane | #ATPCuppic.twitter.com/DC3YO6rtej