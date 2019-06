El puntazo de Thiem que hizo aplaudir a su rival

Dominic Thiem se caracteriza por ser un rival correoso en la pista. Un tenista que nunca da una bola por perdida, pero el punto que protagonizó ante Monfils en Roland Garros va más allá de ese pundonor y esa garra.

Acababa de comenzar el tercer set de su partido ante el francés cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Tras un buen saque de Monfils y el resto notable del austriaco, empezó la exhibición.

"WOW HE'S MADE IT!"



👌 A sublime tweener from Dominic Thiem

👏 All Gael Monfils can do is applaud the effort



Shot of the tournament so far? #RG19pic.twitter.com/TrrU0PQjmD