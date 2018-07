El puntazo imposible de Tsitsipas que levantó al público

Stefanos Tsitsipas se impuso en los sesentaicuatroavos de final de Wimbledon a Jared Donaldson. Pese a ganar los dos primeros sets, el rival del griego se llevó los dos siguientes y el partido se fue hasta el quinto set. Finalmente, consiguió imponerse al estadounidense y pasar a la siguiente ronda. Fue en el último set cuando el tenista griego firmó uno de esos puntos que levantan al público. Una genial estirada salvó una bola imposible y le hizo sumar un juego que a la postre fue esencial para su victoria. Los asistentes a la pista 8 se deshicieron en elogios hacia la acción, y no es para menos.

“Welcome to the future of men’s tennis!”



19-year-old @StefTsitsipas defeats Jared Donaldson 6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 in the second round - we won't tire of seeing more shots like this 😲#Wimbledonpic.twitter.com/KXmEqxbtMq