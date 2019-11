La pregunta que más indignó a Nadal: «Esto es una m...»

S. D. Actualizado: 12/11/2019 09:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafa Nadal no pudo empezar con victoria su andadura en la Copa de Maestros de Londres y cayó ante Alexander Zverev en un partido en el que pagó su falta de rodaje (6-2 y 6-4). Sin embargo, la derrota no fue el único mal trago que tuvo que aguantar ayer, pues la rueda de prensa dejó un momento que enfadó realmente al tenista español.

Tras reconocer que había notado molestias en su zona abdominal durante el partido, fue preguntado por su reciente casamiento, lo que no le gustó nada. La pregunta en cuestión fue la siguiente: «Esta noche has estado jugando corto muchas veces. No sé por qué, porque no estás acostumbrado a hacer eso. Me gustaría saber... para mucha gente, el matrimonio es algo muy importante que te distrae antes, durante y después de casarte. Me gustaría saber si de alguna manera tu concentración en el tenis ha sido algo diferente incluso habiendo estado saliendo con la misma chica durante tantos años».

«¿Me estás preguntando esto honestamente? ¿Es en serio o es una broma?», contestó un incrédulo Nadal. «Sí, es en serio. No es algo que...», trató de explicarse el periodista.

«Vale, me sorprende que me hagas esta pregunta después de estar quince años con la misma chica y tener una vida normal y estable. No importa si te pones un anillo en el dedo o no. En mi manera de ver soy una persona muy normal... ¿Cuántos años estuvo usted con...?», siguió un molesto Nadal. «Con mi mujer, 30 años», contestó el periodista.

«¿Y antes? Quizá antes no estaba seguro. Ahí tienes el porqué. Pasemos a las preguntas en español, porque esto es una mierda. Muchas gracias».

El siguiente partido del español será este miércoles ante Daniil Medvedev (15.00 h), en un duelo en el que solo le vale una victoria si quiere seguir con opciones en el Masters.