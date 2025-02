Osaka abandona Roland Garros tras su negativa a atender a la prensa

Naomi Osaka abandona Roland Garros tras solo seis días en el torneo francés. La jugadora japonesa, número dos del mundo, llegó a París el pasado miércoles y anunció que no atendería a los medios de comunicación para mantener una mejor salud mental durante el torneo. Tras ser multada por la organización con 15.000 dólares , la jugadora se ha decantado finalmente por abandonar el campeonato. «Creo que lo mejor para el torneo, para los otros jugadores y para mí misma es que me retire para que todo el mundo pueda centrarse en el tenis», aseguró la nipona mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Osaka, como ella mismo ha confirmado en diversas ocasiones, ha sufrido varios periodos de depresión desde el US Open de 2018: «todo el mundo que me conoce sabe que soy introvertida y que durante los torneos siempre voy con los cascos (de música) puestos porque sufro de ansiedad social. Siento grandes olas de ansiedad antes de hablar con los medios y me pongo muy nerviosa y estresada mientras intento responder las preguntas en la rueda de prensa», ha explicado la jugadora. Además de despedirse del torneo, ha querido disculparse con todos aquellos periodistas a los que haya podido ofender con sus decisiones.

Cada jugador ha vertido su versión en el caso Osaka: hay quien ha estado de acuerdo con la tenista, y quien indica que es una obligación porque también la prensa ayuda a fomentar el espectáculo tenístico. Y también es una obligación contractual que los tenistas firman con las asociaciones de tenis. Rafael Nadal , una de las voces más autorizadas del circuito, declaró que entendía la posición de la joven jugadora aunque defendió el papel de la prensa en el deporte profesional: «está claro que sin los medios que nos dan cobertura cada semana por todo el mundo no seríamos los atletas populares que somos hoy, su trabajo es una parte muy importante dentro de nuestro deporte», declaró el balear.