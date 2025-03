Zverev agota las esperanzas de Carreño

US Open

Crónica

Lo rozó durante dos sets impecables. Ofreció una lección de tenis para afianzar su candidatura a la clase alta del tenis mundial. Pero agotó sus fuerzas a mitad de camino y Pablo Carreño se queda fuera de la primera final de un Grand Slam de su vida. Lo intentó todo, lo consiguió a medias, pero en el final, Alexander Zverev demostró tener la valía necesaria para ser lo que todo el mundo apunta: el líder para desbancar a los Nadal, Federer y Djokovic. El alemán supo sufrir, aguantar el chaparrón de buen tenis del español y levantarse de sus cenizas y de dos sets en contra para alcanzar su primera gran final.Será el domingo (Eurosport, 22. horas) contra Dominic Thiem, que venció en la otra semifinal a Daniil Medvedev (6-2, 7-6 (7) y 7-6 (5)). Triste desenlace para Carreño, heroico derrotado pero con visos de que ya todo está en su mano.

Porque el asturiano impuso su juego con brillantez en los dos primeros sets. Construyó una estrategia sólida, sin apenas fisuras: buen criterio para modificar ritmos, piernas para llegar, paciencia para elegir la mejor opción. Y afrontó con valentía la propuesta de saque del alemán y fue deshaciéndola resto a resto. Imperial en este aspecto porque cada pelota respondida ante los más de 200 kilómetros por hora era una herida en el orgullo del germano. Y un paso firme hacia la pista, para dominar el punto desde el fondo y acribillar al rival cada vez que osaba acercarse a la red, en esos intentos desesperados del 7 del mundo por cambiar de ritmo y táctica en cuanto se dio cuenta de que el español era una roca imposible de desbordar o agujerear.

A Zverev solo le quedaba el saque, y a duras penas porque en cuanto Carreño le leyó los huecos y le rompió la primera vez, no supo rectificar. Atorado desde que desaprovechó una bola de rotura en el tercer juego del primer set, perdió no solo su siguiente turno de saque, también su estrategia, su lugar en la pista, su hoja de ruta, y el primer parcial, con dos errores del que, sobre el papel, es su mejor golpe, un revés que temblaba porque no hallaba hueco para desbordar al rival. Carreño siguió ese guion también en el segundo capítulo, desequilibrando los 198 centímetros de altura del alemán, atrapándolo por momentos en la red y en las dudas con un 5-0.

Reacción imparable

Pero Zverev, con 23 años, es campeón de tres Masters 1.000 (Canadá, Roma y Mutua Madrid Open) , asentado en la planta noble desde hace tiempo, 3 del mundo desde este próximo lunes, se encontró por fin en el tercer parcial. Saques que rondaban todos los de 215 kilómetros por hora, por fin ilegibles incluso para Carreño, juegos rápidos y en blanco, y opciones de rotura en un set loco y a trompicones por parte de ambos. Pero con más firmeza la mano y la cabeza del teutón.

El partido cambió de color. Después de dos horas de juego cumplidas, a Carreño le empezó a pesar la raqueta y lo que supone llevar dos sets en la mochila, también la responsabilidad de tener al alcance una primera final de Grand Slam . Bajó el rendimiento, la efectividad y la imperturbabilidad de su rostro, ya cargado de tensión y enfados cuando en el cuarto set perdió su saque en el tercer juego. Y el alemán recuperó poco a poco su altura, su solidez, apenas un minuto duraban sus turnos de saque, que fueron cayendo a la bolsa sin que el español encontrara la varita mágica que le había funcionado tan bien al inicio. Carreño se mantuvo todo lo firme que pudo, también en el quinto set, casi tres horas y media, con menos mordiente en cada golpe, las fuerzas ya al límite y el sufrimiento en cada punto ganado.

En un final frío y sin apenas intercambios, Zverev agotó las esperanzas del español, agotado y sin energía, a golpe de bombarderos. Será el alemán quien juegue mañana su primera final de un Grand Slam, roto su techo a costa de un bravo Carreño, que, no obstante, ya sabe que puede. Lo rozó.

