US Open Del Potro: «No me gusta ver a Nadal sufriendo así» El argentino celebró su pase a la final del US Open, pero no se olvidó de su amigo Rafa Nadal

Nueva final del US Open para Juan Martín Del Potro. Es palpable que este torneo, que ya lo ganó en 2009, es su favorito. Se metió al público en el bolsillo tras la retirada de Nadal: «Es especial jugar aquí, la atmósfera que creáis (refiriéndose al tendido) es increible». La grada, repleta de camisetas de la selección argentina de fútbol, contestó con aplausos y vítores. Pero no todo fueron sonrisas.

«Por supuesto que no es la mejor manera de ganar un partido. Me encanta jugar ante Nadal porque es el mayor luchador que existe en este deporte. No me gusta verle sufrir en pista como hoy. Estoy triste por él. Me encantaría decir que estoy feliz pero no lo estoy, no voy a mentir. Rafa es un jugador que ha pasado por muchos problemas en su carrera, como yo. Sé la frustración que se siente cuando no puedes hacer lo que quieres. Él sabe esa sensación cómo es. Estoy feliz porque volvió al máximo nivel y le deseo lo mejor», dijo el argentino en la rueda de prensa posterior. «Hubiera estado bueno ganar en igualdad de condiciones», apuntó.

Habló con Nadal: «Estaba agotado de todo el arrastre del torneo y me dijo que había sentido una molestia en su rodilla, así que tomó la decisión de dejar de jugar».

Sobre el partido, «fue fundamental ganar el primer set porque para él se hacía muy difícil aguantar la molestia que tenía. Hubiese sido muy difícil para mí dar vuelta el partido si perdía del tie break. En la mitad del segundo set lo noté muy estático. Vi que intentaba meter winners y a veces es difícil jugar contra alguien así porque intenta cosas que normalmente no intentaría», comentó.

«No me puedo creer que tenga oportunidad de ganar otra final de Grand Slam aquí. He luchado contra muchos problemas en mi vida para llegar hasta aquí. No sabía si podría volver a jugar al tenis y sorprendí a todo el mundo, a mí mismo incluido. La final será un partido muy duro y cualquier cosa puede pasar. Si gano, genial. Si no, habré hecho un gran torneo y estoy feliz», se refirió así a sus pasadas lesiones.

«Lo peor pasó en 2015, cuando estuve a punto de dejarlo. No podía encontrar la manera de arreglar mis problemas de muñeca. Sufría mucho. Por suerte, eso es algo que dejé en el pasado y ahora estoy disfrutando mi presente, jugando al tenis, disputando finales, con mi mejor ranking y disfrutando de lo que hago», dijo el de Tandil.