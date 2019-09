Open US: Dimitrov tumba a Federer y evita la final soñada con Nadal El número tres del mundo cayó este martes ante un jugador que vivía horas bajas después de una lesión a comienzos de año

El Abierto de EE.UU. vive una maldición entre los cabezas de serie y la noche del martes rodó la cabeza de Roger Federer. El número tres del mundo cayó este martes ante Grigor Dimitrov, un jugador que vivía horas bajas (6-3, 4-6, 6-3, 4-6, ) después de una lesión a comienzos de año.

El búlgaro, que llegó a ser número tres del mundo en 2017 pero que se presentaba en Nueva York como el 78, debía haber sido un rival asequible para Federer y así pareció al comienzo del partido. El suizo se impuso con facilidad en la primera manga, sin fallos desde el fondo, agresividad en el resto y un par de picotazos en la red. Con solo aprovechar un punto de ruptura de saque, se llevó el set.

Era el comienzo del guión de una película que comenzaba esta noche y acababa el próximo domingo en la final del torneo ante Rafael Nadal. A los dos se les había quedado un cuadro para ese sueño, reeditar la gran rivalidad de la historia del tenis en Nueva York, algo que la Gran Manzana no ha disfrutado. La mayoría de los cabezas de serie del cuadro del español cayeron a las primeras de cambio. El miércoles con la noche, se batirá con el argentino Schwartzman para un puesto en la semifinal, en la que se encontraría a jugadores poco acostumbrados a esos escenarios: el vencedor del duelo de cuartos entre Gael Monfils y Matteo Berrettini.

Todavía más esperanzador era el cuadro para el suizo, después de que el mejor jugador de los dos últimos años, Novak Djokovic, se retirara en octavos. Su rival en semifinales habría sido Daniil Medvedev, que hasta este torneo nunca había llegado ni a cuartos de un «grande».

Pero las cábalas empezaron a difuminarse con el paso del partido. Federer se relajó en exceso en el segundo set y no aprovechó los errores insistentes de Dimitrov en los momentos clave. Le regaló una ruptura de saque con error no forzado de derecha y no pudo dar vuelta.

La pista central de Nueva York, volcada con el suizo, no se inquietó demasiado. Dimitrov demostraba un gran juego desde el fondo, pero se le notaba nervioso en los momentos decisivos. En dos ocasiones, entregó su saque a Federer con dobles faltas.

El suizo se anotó el tercer set, pero la dinámica cambió en la cuarta manga. El búlgaro desplegó entonces su mejor juego. Restó de maravilla, dominó desde el fondo y, sobre todo, evitó las subidas a la red de Federer, que solo pudo hacerlo cuando tiraba alguna dejada. El número tres del mundo trató de ser agresivo, pero no lo consiguió, y el set cayó para Dimitrov.

Cuando Federer se retiró a los vestuarios para recibir atención médica antes del quinto set, el ‘run run’ en la Arthur Ashe era pesimista. Dimitrov, que al principio del partido solo hacía difícil lo fácil, empezó a hacer fácil lo difícil. El suizo no le pudo meter mano y entregó la cuchara y, con ella, el sueño de la final con Nadal.

Una tragedia para los seguidores de esta rivalidad, pero también un peldaño más cerca de que el español cace a Federer en la lucha por convertirse en el jugador con más «grandes» de la historia. El suizo perdió la posibilidad de llegar a 21. Nadal todavía puede conseguir en Nueva York el 19.