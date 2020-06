Oficial: el Mutua Madrid Open se jugará del 12 al 20 de septiembre

Habrá tenis en la Caja Mágica en 2020. El Mutua Madrid Open, afectado como tantos eventos por la pandemia del coronavirus, no se celebró en mayo tal y como estaba previsto, pero este miércoles ha anunciado que se jugará del 12 al 20 de septiembre, justo después de que termine el US Open (del 31 de agosto al 13 de septiembre). Es una excelente noticia para el torneo español, que será el primero en la tierra batida europea y servirá como preparación para Roland Garros.

The 2020 #MMOPEN will be played from 12 to 20 September.



