Nadal y Thiem se retan al fútbol

Con un tío como Miguel Ángel Nadal, no hubiera sido raro que Rafa Nadal decidiera dedicarse al fútbol. Jugó cuando era pequeño, pero la raqueta tiró más de él. Sin embargo, el tenista nunca ha ocultado su pasión por el fútbol. Muestra de ello es la pequeña exhibición que el balear montó con Dominic Thiem en un descanso de los entrenamientos en el Masters 1.000 de Indian Wells.

The Eisenhower Cup may be delayed, but it’s @ThiemDomi vs. @RafaelNadal in the tunnel ⚽️🤣🎾 #BNPP019pic.twitter.com/RIENLV0nLl