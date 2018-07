Actualizado: 09/07/2018 17:23h

Finalizado el choque entre Serena Williams y Evgeniya Rodina en la Pista Central (6-2, 6-2), llega ya el turno del número uno del mundo. En breves momentos saltarán a la pista tanto él como su rival checo. El que selle su pase a los cuartos de final de Wimbledon se verá con Juan Martín Del Potro o Gilles Simon, quienes también se enfrentan esta misma tarde. Y es que sus armas defensivas y en su buen servicio se refugia un Jiri Vesely que ya ha igualado su mejor resultado en un Grand Slam. 29 bolas de break salvadas y 47 saques directos acumula en este torneo un tenista que en Wimbledon 2016 cayó apeado por Tomas Berdych en esta misma ronda. Y es que en sus buenas armas defensivas y en su buen servicio se apoya un tenista que ya ha igualado su mejor resultado en un Grand Slam. 29 bolas de break salvadas y 47 saques directos suma en lo que va de torneo un Jiri Vesely que, en Wimbledon 2016, cayó apeado en cuarta ronda por Tomas Berdych. Así pues, se ve Nadal con un rival al que solo se ha enfrentado una vez, en Hamburgo 2015 (6-4, 7-6 a favor del mallorquín). Una fecha demasiado lejana para valorar a un tenista que llega a la cita de hoy después de eliminar a a dos TOP20, Fabio Fognini y Diego Schwartzman en tercera y segunda ronda respectivamente, además de a Florian Mayer en su debut sobre el verde londinense.

No lo tendrá fácil, sin embargo, el de Manacor. Sin ceder todavía ningún set sobre la hierba del All England Club, se enfrenta hoy a un gigante zurdo (1,98 m) que, por perfil, se asemeja a su último verdugo en Wimbledon. Un Giller Muller encargado, el pasado año, de eliminar en cuarta ronda al español (6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13). Vuelve, por tanto, Nadal a intentar tumbar una barrera levantada en su contra con el paso de los años. Y lo hace tras el tradicional Middle Sunday, el domingo de descanso que vive la cita inglesa tras la primera semana de torneo. Tras derrotar antes a Alex de Miñaur, Mikhail Kukushkin y Dudi Sela sin ceder un solo set, el tenista manacorí se ha plantado en unos octavos de final que no supera desde el año 2011. Entonces, jugó por última vez los cuartos de final del torneo londinense, llegando incluso a la final, donde perdió contra Novak Djokovic en la última de las cinco finales que allí ha alcanzado. Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrentará en la Centre Court de Wimbledon a Jiri Vesely y Rafael Nadal, correspondiente a la cuarta ronda de este Grand Slam. Comenzamos!