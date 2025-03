Nadal, todo o nada contra Medvedev

De una derrota contundente, una sola forma de levantarse: aceptarla, despejar cualquier duda sobre su estado físico y seguir entrenándose. «No ha habido problema con el abdominal. No he tenido dolor. Podría buscar razones y excusas, pero lo que importa es que necesito jugar mucho mejor». Es la fórmula de Rafael Nadal tras un mal estreno en la Copa de Maestros contra Alexander Zverev (6-2 y 6-4) .

«Era predecible que no estuviera al cien por cien. He tenido que ir con mucho cuidado, no estoy para nada contento. De alguna manera tendría que haber encontrado una solución de engancharme al partido», confesó. Sin tiempo para pensar en el pasado, hoy (Vamos, 15.00 horas) tiene otro reto mayúsculo como Daniil Medvedev . De la misma hornada joven que el alemán y con los mismos ímpetus por desbancar a las viejas glorias del tenis. Por el momento, el ruso no sabe lo que es ganar al español, que sucumbió por primera vez con un 6-3 y 6-0 en Canadá. Pero en su segunda cita, la final del US Open , se destapó con juego, ganas y cabeza para llevar al balear al límite: cinco sets de calidad que augura otro gran choque esta tarde en Londres.

De aquella final que supuso el decimonoveno Grand Slam para Nadal también se desprendió el carácter complicado del ruso, capaz de ganar cuatro títulos en este curso (Sofía, Masters 1.000 de Cincinnati, San Petersburgo y Masters 1.000 de Shanghái) alcanzar seis finales consecutivas (Washington, Masters 1.000 de Canadá, Cincinnati, US Open, San Petersburgo y Shanghái), pero también de dejar sobre la pista comportamientos alejados de su calidad: irónicos mensajes e insultos a la grada, feos gestos hacia los rivales, desplantes con los recogepelotas, negar la mano e incluso lanzar monedas a jueces de silla.

Amenaza

Son 23 años de pura adrenalina, cuatro del mundo y en ascenso porque, por el momento, solo puede mejorar, sobre todo a principios de 2020. Ha tomado ese relevo que no se habían atrevido a coger con fuerza Zverev, Tsitsipas, Khachanov o Shapovalov , con más promesas que títulos de entidad. El ruso ha encontrado su mejor forma en este 2019 y quiere resarcirse de esa primera gran final que tuvo con el español en Flushing Meadows.

Cuenta con potencial y unos recursos ilimitados que multiplica por un cuerpo sin desgastar : potente servicio fruto de su generación, derechas ganadoras, reveses angulados y respuesta para todo, desde cualquier posición.

Pero no ha conseguido minar la entereza de Nadal , siempre un punto más de solidez y veteranía cuando el juego va al límite. Y el de hoy lo está. El encuentro supondrá la eliminación de uno de los dos, pues ambos saldaron sus estrenos con derrota y les queda muy poco margen para continuar en el torneo . «Me quedé mal, es lógico. Perdí un partido de una manera que no me gustó. Pero la Copa de Maestros es el único torneo en el que te puedes permitir un fallo . Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hay que ser positivo y competitivo», avisó el balear. Tiene una cuenta pendiente con Londres y se recupera rápido y con más energía de los malos días.

Sin solución de continuidad, Nadal y Medvedev volverán a cruzarse dentro de solo una semana, el próximo martes, cuando ambos compitan en la Copa Davis, al quedar España y Rusia en el mismo grupo B.