Nadal renuncia a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos de Tokio

Rafael Nadal ha confirmado este jueves lo que dio a entender hace unas semanas: no jugará ni en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio , readaptando por completo su calendario a las circunstancias. Recién cumplidos los 35 años, el número tres del mundo antepone su salud porque es consciente de que no puede exprimir tanto el cuerpo, renunciando a dos citas que le han dado muchísima gloria. No hay que olvidar que tiene dos oros olímpicos (individual en Pekín, dobles en Río) y dos títulos en la hierba de Londres.

«Rafa Nadal no participará en la edición 2021 de Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de Tokio », informaban desde su departamento de comunicación, explicando que la intención del mallorquín es regresar a la competición en la gira veraniega por el cemento americano. Ahora, y después de caer en las semifinales de Roland Garros contra Djokovic , el principal objetivo es el US Open.

«Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio», resumía el zurdo en el comunicado. «Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar y tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando por retos profesionales y personales al máximo nivel de manera competitiva».

El campeón de 20 grandes es el primero en asumir la realidad. La pandemia ha comprimido más, si cabe, el calendario y tampoco su cuerpo es el de un juvenil. «El hecho de que haya solo dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon este año no ha ayudado a que mi cuerpo pueda recuperar de la siempre exigente temporada de tierra batida . Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo». En todo este periodo, Nadal ha competido en Montecarlo, Barcelona, Mutua Madrid Open y Roma, triunfando en el Godó y en el Foro Itálico. Después llegaría París, cuyo desenlace no fue tan feliz como el de años anteriores.

«En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos».

Hace un mes ya dijo que hubiese preferido que los Juegos se celebrasen un año después y al terminar Roland Garros también puso en duda su presencia en la hierba de Wimbledon . Los tenistas ya están ahora mismo acoplándose a la hierba y Nadal todavía no ha retomado la actividad, así que era muy precipitado llegar en condiciones a Londres. Esta será la cuarta ocasión en la que el manacorí no comparezca en el torneo del All England Club, del que se ausentó en 2004, 2009 y 2016.