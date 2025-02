Sólido estreno de Nadal en París ante Popyrin

Crónica

Rafael Nadal se ha reencontrado con su pista particular en un estreno en París, recuperado el calor y las cuatro de la tarde para que su tenis carbure desde el principio. Siempre cuestan estos primeros partidos, pero todo se vuelve más fácil si el rival, un Alexei Popyrin, 63 del mundo, que el balear descubrió en el Mutua Madrid Open, solo tiene una estrategia que pone en cada punto, sirva o no para enfrentarse al balear.

Y no sirvió, más allá de un inicio igualado y un tercer set con cierto misterio con ese 2-5 a favor del australiano que terminó en 'tie break'. En el primer set no le dio más que para los seis primeros juegos del partido , empatado a tres con el español en media hora de choque. Ahí, apostada toda su fortuna al primer saque supersónico y a golpes de igual calado cuando la pelota se ponía en juego, se fue quedando sin crédito porque los errores llegaban y el balear se amoldó a sus velocidades. Siempre contestaba una más, para desesperación del australiano, que completó 34 golpes ganadores, pero también 43 errores no forzados al final.

Nadal, cómodo con este tenis de palos demasiadas veces sin lógica , se adueñó del partido en ese primer set, con 4-3 y dejadas, buenos saques, reveses que cruzaban pista y derechas que funcionan en esta Chatrier que tan bien conoce. Break para llevarse el set y casi el partido. Con siete juegos poco más espectáculo pudo dar el australiano antes de que el balear levantara el puño con el segundo parcial a su favor. Solo un chispazo de desconcentración de Nadal en la tercera manga dio a Popyrin y a la grada algo más de jugo, un 5-2 que el australiano no supo gestionar: remates fáciles fuera de la pista, errores insólitos… El poder de Nadal aun cuando va por debajo en el marcador.

La razón es que este Nadal se las sabe todas, y trabaja como pocos, sin despegarse de su eterna capacidad para levantarse de los momentos de peligro. Así, con su veteranía y lo que impone, fue arañando centímetros en la pista y en la moral de Popyrin . Paso a paso logró acumular golpes y puntos para empatar a 5, para llegar al 'tie break'. Y allí, que no siempre es una lotería, venció el peso de su experiencia.

Nadal está más que acostumbrado al tenis relámpago y se ha sabido adaptar a todos y cada uno de sus rivales. Son casi 35 años, los cumple el jueves, y 101 victorias con esta en París . Hay pocos recursos ya que sorprendan al 3 del mundo, que sabe cuándo brillar y cuándo un despiste lo obliga a pasar al trabajo de paciencia y calma. Ya está puesta la primera piedra en su escalera hacia la eternidad. La segunda es uno de sus enemigos íntimos, Richard Gasquet.

7 - 6 6 - 3 6 - 2 6 - 1 5 - 1 4 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 1 6 - 6 40 - 30 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 5 - 6 40 - AD 40 - 40 AD - 40 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 0 - 15 5 - 5 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 4 - 5 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 5 40 - 0 30 - 0 15 - 0 2 - 5 0 - 40 0 - 30 0 - 15 2 - 4 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 2 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 2 - 2 AD - 40 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 1 - 2 0 - 40 0 - 30 0 - 15 1 - 1 40 - 0 30 - 0 15 - 0 0 - 1 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 0 - 15 6 - 2 40 - 30 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 5 - 2 0 - 40 0 - 30 0 - 15 5 - 1 40 - 0 30 - 0 15 - 0 4 - 1 15 - 40 15 - 30 15 - 15 0 - 15 4 - 0 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 0 40 - 30 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 2 - 0 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 1 - 0 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 6 - 3 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 5 - 3 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 4 - 3 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 3 - 2 40 - 0 30 - 0 15 - 0 2 - 2 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 2 - 1 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 1 - 1 0 - 40 0 - 30 0 - 15 1 - 0 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0