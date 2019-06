Nadal: «El nivel de los primeros 45 minutos ha sido máximo»

EFE Actualizado: 01/06/2019 09:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El español Rafael Nadal aseguró que en el primer set y medio de su partido de tercera ronda contra el belga David Goffin dio «su máximo» y completó un tenis «increíble», al tiempo que achacó la pérdida del tercer set a que su rival elevó el nivel.

«No era el día para tener errores de concentración, he estado al cien por cien, intentando mantener la intensidad. Pero hay que ser realistas, el nivel de los primeros 45 minutos es difícil de mantener. Es el máximo posible», dijo Nadal tras vencer por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3.

Nadal afirmó que a partir de la segunda mitad del segundo set Goffin mejoró su saque y su segunda bola, lo que le permitió afrontar con ventaja los puntos. «Es un grandísimo jugador. Ha estado lesionado y por eso ha caído en el ranking, pero cuando estaba a su máximo nivel puede ganar a cualquiera (...) Era uno de los rivales duros que podía tocarme en tercera ronda», afirmó.

Nadal aseguró que en el cuarto fue «más agresivo» para «relanzar la máquina» y que pudo cerrar su pase a octavos por decimocuarta vez, un récord que comparte con el suizo Roger Federer.

Pese al set perdido, el primero desde los cuartos de final del año pasado contra el argentino Diego Schwartzman, el defensor del título se mostró muy satisfecho con su tenis en el primer set y dijo que «es difícil hacerlo mejor». «He hecho todo bien, he sacado bien, he buscado todo el rato posiciones de ataque, he controlado la altura y la posición de la pelota, dando al rival la sensación de no saber dónde ir», dijo.

A partir de la mitad del segundo, insistió, Goffin ganó «demasiados puntos gratis gracias a su saque y a su segunda bola», lo que le obligó a estar más en posiciones defensivas. Goffin «es un gran restador y me ha roto solo un servicio en todo el partido. El problema es que yo no le he roto ninguno en el tercer set», dijo.

«El resto del partido estoy satisfecho. He hecho un partido bueno, hay que mejorar el resto en esa franja del partido, que he jugado en posiciones más defensivas», aseguró.

Nadal se medirá por un puesto en cuartos de final contra el argentino Juan Ignacio Londero, que en su debut en un Grand Slam llegó a octavos tras derrotar al francés Corentin Moutet, invitado por los organizadores, 2-6, 6-3, 6-4, 5-7 y 6-4. «Viene jugando muy bien todo el año, es un tenista en clara proyección. De nuevo va a ser un partido que me va a exigir mucho, espero estar preparado», afirmó.