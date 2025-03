Nadal, ganar y esperar

La heroicidad de Rafael Nadal del miércoles, otra de tantas, le sirvió para mantenerse con vida en esta Copa de Maestros cuando ya se le daba por finiquitado, entendible si se tiene en cuenta que iba 5-1 abajo ante Daniil Medvedev y 40-30 para el ruso . Escapó Nadal de no se sabe dónde y venció un partido que hubiera perdido 999 veces, aunque ya se sabe que está prohibido dudar del balear. «Ha sido suerte», admitió sin darse importancia. Esa remontada hace que aún puede pensar en las semifinales en este Masters, aunque no depende de sí mismo.

Lo primero que tiene que hacer es ganar a Stefanos Tsitsipas (15 horas, #Vamos ), ya clasificado después de sumar dos triunfos, y cruzar los dedos y esperar a que Medvedev, eliminado pase lo que pase, derrote a Alexander Zverev en el duelo nocturno. Si es el alemán quien alce los brazos, adiós Nadal, otro año sin este trofeo maldito que jamás ha conquistado. Y eso que habría un triple empate, pero el número uno del mundo tiene perdido el pulso particular con el alemán.

Lo cierto es que, pese a una ligera mejoría en el epílogo del miércoles, no hay demasiadas luces en el tenis de Nadal de estos días, pero siempre le quedará ese amor propio que no exhibió en el debut ante Zverev. Es obvio que llega con menos ritmo del deseado , pero contra Medvedev aguantó tres horas de paliza sin que, aparentemente, tuviera problemas, así que no hay que alarmarse en ese sentido. No hay rastro del dolor abdominal y el único problema es que el cuerpo, a estas alturas, da para lo que da.

Tsitsipas es un enemigo peligroso (4-1 para el mallorquín en el cara a cara) y prometió batalla pese a tener los deberes ya hechos. «Voy a darlo todo. Voy a tratar de dar mi alma, y creo que también es un desafío muy bueno para mí para prepararme para partidos más difíciles en semifinales y finales, potencialmente», expone el griego. No hay que olvidar que una victoria en este torneo concede 200 puntos a cada jugador, que no está nada mal (casi los mismos que ganar un ATP 250), y 200.000 euros.