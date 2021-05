Nadal ya está inmortalizado en Roland Garros

Roland Garros le debe mucho a Rafael Nadal, campeón trece veces, por el momento, en esas pistas de rojo y calor. Hacía tiempo que la idea de homenajear al balear sobrevolaba en el recinto y, por fin en esta edición 2021 podrá rendirse tributo ante una estatua descubierta hoy.

La estatua será visible para todos los aficionados, pues se sitúa en la entrada principal del público y el Jardín de los Mosqueteros.

