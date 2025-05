Nadal: «Si mañana no conseguimos una solución, estaremos en una situación más límite»

«Mañana será clave. Si no conseguimos una mejora con los tratamientos sí que estaremos en una situación más límite», admite Rafael Nadal , ya en tercera ronda tras deshacerse de Michael Mmoh sin demasiadas complicaciones, pero pendiente todavía de una espalda que le viene dando problemas desde hace más de 15 días. «No esperamos un milagro, solo que las cosas mejoren», subraya.

En apariencia, la agresividad ha aumentado en este último encuentro, pero también admite que no le fue exigido más allá de lo que él tenía de sobras para superar al estadounidense. «Estoy sacando con un gesto mucho menos agresivo. La velocidad media es inferior a lo habitual . El saque cortado me funciona y no he sufrido nada. La espalda, de la manera en la que he sacado, ha podido ir tirando. Con lo que tenía era suficiente. Pero sé que no lo es de cara al futuro. La evolución no es lo satisfactoria que me gustaría», explicó después del choque.

«Vamos probando cosas, intentando hacer cosas nuevas para encontrar soluciones, a ver si en alguna de ellas hay un click y las sensaciones cambian por completo. Mientras esté vivo en el torneo siempre hay opción de que las cosas vayan a mejor. Tenía que sobrevivir al comienzo del torneo, lo estoy haciendo y tenemos que intentar estar un poquito mejor, no perfecto, pero sí mejorar a nivel de sensaciones». Y es claro: «Mañana intentaremos encontrar otra solución, a ver si damos con lo que necesitamos en el futuro. Si no conseguimos una mejora con los tratamientos sí que estaremos en una situación más límite», zanjó.