Wimbledon Nadal: «Lo he dado todo» El español afirma que, a pesar de la derrota, se siente orgulloso de haber protagonizado un partido de tan alto calibre contra Djokovic

Laura Marta

@laura_elliot_ Seguir Actualizado: 14/07/2018 19:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Resignado porque hubo oportunidades que no pudo aprovechar, Rafael Nadal felicitó a su rival, Novak Djokovic y le dio todo el crédito por la victoria en la semifinal en dos partes que ambos disputaron en Wimbledon. Se marcha del Grand Slam londinense con la espinita de que llegaba preparado y convencido de que podría sumar su tercer título en la hierba, pero admitió que también el serbio merecía ganar. Esto es deporte.

«Nada de lo que quejarme. Creo que he jugado un gran partido. No me he dejado mucho dentro. He dado todo lo mejor de mí. Es justo decir que ha sido un gran partido y que me ha ganado. En encuentros entre dos grandes jugadores, jugando tan bien los dos, todo puede pasar. Hoy ha sido para él. Normalmente soy muy crítico conmigo mismo. He tenido grandes golpes, he perdido algunos puntos, no muchos. Pero cuando juegas en esta intensidad, con este nivel de riesgo, a veces pasa», comenzó el número 1, que mantendrá esa categoría hasta, al menos, el US Open. «Creo que jugué bien los dos días. Algo menos el primer set porque no veía bien con el techo cerrado. Me costó interpretar a dónde iba la pelota porque en la noche había penumbras. Hoy se ha visto mejor. La pista es muy bonita, pero no es la que mejor se ve», admitió después sobre la circunstancia de jugar bajo techo.

No quiso contestar en inglés, pero ya en español, explicó que desde la organización le habían dicho que tenía que jugarse la reanudación bajo techo porque así había comenzado el partido. No obstante los 28 grados y el sol radiante en Londres, así comenzó el partido. «Me dijeron que, para no perder tiempo cerrando el techo, se cerraría si el partido comenzaba a las 19.30 horas. Según ellos se tiene que terminar igual que como empezó, salvo que los dos jugadores se pongan de acuerdo en lo contrario. Lo que no entiendo es que si se empieza al aire libre porque no hay luz, ¿por qué cuando hay luz se cierra también? Este es un torneo al aire libre, y al cerrar el techo juegas en un torneo que no es. A mí no me parece bien».

«Creo que para los espectadores ha sido un gran espectáculo. Y me voy de vacaciones habiendo perdido solo dos encuentros y después de la lesión que tuve en el Abierto de Australia», afirmó sobre su propia sensación al irse a casa en semifinales, una ronda a la que no llegaba desde 2011.

Y completó con halagos para su rival, al que ya consideraba en su mejor momento aun antes de de enfrentarse con él: «No puedes estar en la final, por mucho que te llames Novak Djokovic, si no juegas un gran tenis.