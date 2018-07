Actualizado: 07/07/2018 13:56h

Actualizar

Todo preparado en la Pista Central en el All England Tennis Club de Londres que se encuentra repleta. El partido se retrasa por un pequeño homenaje a deportistas y autoridades que ha habido en los prolegómenos. Por lo que ahora, que está en un momento de forma descomunal y defiende el ser el mejor tenista del mundo en la actualidad, supone todo un reto para un hombre que, en 2018, ha ganado Roland Garros, los Masters 1000 de Montecarlo y Roma, el ATP 500 de Barcelona y ha sido finalista en el Open de Australia. Casi nada. En 2017, recuerden, el luxemburgués Gilles Muller se interpuso en su camino y acabó eliminándole en un agónico último set que se fue hasta el 15-13 en el marcador. El bicampeón en Wimbledon (2008 y 2010) no supera los octavos de final desde cuando fue finalista en 2011. Sin embargo, la noticia en este partido se encuentra en que si el balear lo salda con victoria retendrá el número 1 del mundo al cabo de Wimbledon al, por lo menos, igualar la actuación del año pasado que duró hasta los octavos de final (después de haber ganado los tres partidos anteriores a tres sets).

Un poquito más llano está siendo, como norma habitual, el camino de Rafa Nadal quien, con mucha solvencia, sin alardes ni sufrimientos, se deshizo en primera ronda del hebreo Dudi Sela (6-3, 6-3 y 6-2) y el kazajo Mikhail Kukushkin (6-4, 6-3 y 6-4) donde la diferencia residió en ser más efectivo en las bolas de break. Ni que decir tiene que está completando su mejor actuación personal en un Grand Slam. Con un tenis atrevido y sin complejos, eliminó al reciente y flamante finalista de Roland Garros en primera ronda (6-4, 6-7, 7-6 y 6-4 al italiano Marco Cecchinato) y también en cuatro sets al francés Herbert (6-2, 6-7, 7-5 y 6-3). En ese torneo eliminó a dos españoles (Feliciano López y Fernando Verdasco) y fue el que le aupó a estar en el Top 100 del Ranking mundial, unido a las semifinales logradas en la semana anterior en Auckland donde se cargó, entre otros, al canadiense Milos Raonic. Que bien podía defender nuestra bandera, pero no. Hijo de padre uruguayo y de madre española, se afinca y se entrena en Alicante. Con tan solo 19 años de edad, diestro y con revés a dos manos, ya ha llegado a una final ATP. Fue en su tierra de acogida, en Sydney, cuando perdió contra el ruso Daniil Medvedev (6-1, 4-6 y 5-7). Con todas las dificultades que ello conlleva para el manacorense que necesita conocer a su rival para poder atacar sus puntos débiles y así desplegar su juego que más le gusta. No es fácil porque la superficie en la que nos encontramos, aparte de no ser la suya, incrementa la seguridad de un hombre que no tiene nada que perder como es este rival tan jovencito.

Hola muy buenas tardes a todos los amantes del tenis y sean bienvenidos al partido de tercera ronda de Wimbledon del número 1 del mundo. Un Rafa Nadal que se enfrentará al australiano Alex de Miñaur, 80º en el Ranking ATP, al cual se enfrenta por primera vez.