Nadal viaja a Londres para intentar jugar el Masters

Rafael Nadal tiene intención de jugar en la Copa de Maestros , pero eso no significa que vaya a disputar el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. El equipo de comunicación del español informó de que el número uno del mundo fue sometido el lunes a una resonancia magnética y ahí se vio que sufría una distensión a nivel del recto abdominal derecho , motivo por el que seguirá un tratamiento específico.

El jueves o el viernes, según explican desde el entorno de Nadal, el mallorquín se incorporará a los entrenamientos en Londres y ahí «iniciará de forma progresiva su adaptación al servicio». «La voluntad es la de poder participar a partir del domingo o lunes en las ATP Finals de Londres», reza el comunicado.

Nadal se retiró el pasado sábado del Masters 1.000 de París-Bercy antes de disputar las semifinales ante Denis Shapovalov. Tal y como explicó, durante el calentamiento, y mientras practicaba el servicio, notó un dolor en el abdomen que le impedía sacar con normalidad. Se probó e incluso se hizo pruebas en la capital francesa, pero el dolor no remitía y optó por no salir a la pista.

«Es una distensión y hay que cuidarla. Este tipo de lesiones permite jugar por abajo y el problema es ir adaptando el servicio poco a poco. Este miércoles entrenará y vamos a ir viendo la evolución y a partir de que pueda, jueves o viernes, iniciaremos la readaptación al servicio para llegar al domingo o lunes, cuando juegue, con buenas condiciones», dijo Ángel Luis Cotorro, médico de Rafael Nadal y de la Federación Española de Tenis.

Cotorro confirmó que el mallorquín no tiene rotura muscular. « No hay rotura , aunque si hablamos a nivel microscópico siempre puede haber una microrrotura fibrilar, pero las imágenes no muestran ninguna rotura», comentó.

Nadal, además del entrenamiento, tendrá un tratamiento antiinflamatorio y fisioterápico. « Va a seguir un tratamiento especifico esa zona . Hay que poner todas las medidas antiinflamatorias locales, regenerativas y de Indibas (para activar los procesos antiinflamatorios y de reparación tisular del propio organismo) y después, progresivamente, el trabajo del fisio».