Rafa Nadal deja en el aire su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio

Rafa Nadal ha dejado en el aire su participación en los Juegos de Tokio al asegurar este martes en Roma que «en un mundo normal nunca» se perdería una cita olímpica, reconociendo que el contexto actual de pandemia genera dudas e incertidumbres que le impiden tomar una decisión definitiva antes de los próximos dos meses.

Los Juegos siempre han sido una motivación extra para Rafa Nadal, que se perdió la cita en Londres 2012 y cuatro años después, en Río 2016, pudo ver cumplido su sueño de ser el abanderado de España en una cita olímpica. El ganador de veinte grandes, entre ellos 13 Roland Garros, engrandece aún más su palmarés con dos medallas olímpicas, la de oro individual en 2008 , en Pekín, y otra también de oro en dobles , formando pareja con Marc Lopez en Río 2016 . Su presencia en los de Juegos Tokio aparece ahora como una incógnita después de sus palabras en Roma. El tenista español sumaría en Japón, en caso de que finalmente confirmara su participación, su cuarta cita olímpica porque su estreno fue en Atenas 2004 .

«No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos , claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses», ha afirmado el balear en rueda de prensa en la capital italiana. «Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible», ha añadido Nadal , al que el ruso Medvedev ha desplazado recientemente del número dos del ranking ATP , haciéndole caer a la tercera plaza, en la que llegará al segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros.

El tesnista español ha reconocido que la pandemia está pasando factura en un deporte como el tenis, especialmente a los jugadores más vetereanos. « La pandemia nos ha hecho vivir cosas a las que no estábamos acostumbrados. Cuando se habla de pandemia se habla de los jóvenes, pero yo creo que ellos tienen energías para adaptarse más. Para nosotros que llevamos una vida viviendo en unas condiciones que han cambiado de manera drástica y somos más conscientes de los problemas, está preocupación está más acentuada», ha añadido Rafa Nadal , que mañana debutará en el Masters 1.000 de Roma contra el italiano Sinner.

En este sentido, el balear también ha hecho referencia a la ausencia del público en los torneos y al vacío que produce su falta en los tenistas. «Nosotros (los tenistas más expertos) llevamos una vida jugando con público, quizás nosotros necesitemos un poco más eso».