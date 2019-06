Roland Garros Nadal: «Cuando uno se lleva bofetadas continuadas termina estando herido» El balear subraya la importancia de los pequeños pasos hacia delante en la consecución de su título doce en Roland Garros

Rafael Nadal se presentó en la sala de prensa pasadas las 21.30 horas de la noche. Tras rebozarse en la tierra de la Philippe Chatrier como ganador del título ante Dominic Thiem y cumplir con las obligaciones del campeón, confesó ante los micrófonos sus sensaciones de su duodécimo triunfo en París. Ha sido un año difícil por lo que la Copa de los Mosqueteros brilla más que nunca.

«Ha sido un año complicado y cuando uno se lleva bofetadas continuadas termina estando herido. He pasado momentos herido mentalmente por todo lo que me ha ido pasando, pero con la ayuda de mi gente, y también por mi ilusión y por mi fuerza para seguir, se ha conseguido estas últimas cuatro semanas revertir una situación complicada. Se ha hecho valorando cada pequeña mejor. Sin esperar grandes avances drásticos. No creo en los avances drásticos, creo en los pasitos adelante. Cada semana ha sido mejor, cada partido ha sido mejor. El partido con Stefanos Tsitsipas en Madrid fue un parón en la mejora. Y Roma fue un paso muy adelante, esa sensación personal me ha llevado hasta aquí», explicó sobre estos dieciocho meses en los que la lesión más importante ha sido la mental. «El año pasado fue un buen año en términos tenísticos, pero fue duro», incidió.

Por eso no puede elegir entre uno de sus doce Roland Garros. Todos llegaron en situaciones diferentes, pero igual de mágicas. «Son sensaciones diferentes, igual que mi vida lo es. El primero fue muy emocionante por ser el primero y hoy también es una gran alegría».

Confesó que tras perder el segundo set necesitó pausa, algo de calma para pensar en qué había hecho y qué debía mejorar. «Necesitaba pensar un poquito, aparte de ir al baño. Volver con una idea clara de lo que necesitaba para tener el partido en mis manos, algo que no tuve en el segundo set».

Y no, nada más ganar doce veces Roland Garros, no se puede pensar en mucho. «No piensas en nada, te viene el bajón. Tirarme me sale de forma natural. Cuando pasan los minutos ya te das cuenta de que es algo realmente único. Ganar 12 veces aquí es muy complicado, la verdad».

Sí piensa en el futuro, en seguir esta línea que ha encontrado para ser feliz de nuevo en la pista y el tenis. Retos por delante tiene muchos, aunque también tenga ya muchísimos conseguidos por detrás. ¿Los 20 Grand Slam de Roger Federer? «Claro que me motiva tener más Grand Slams que Federer, pero no me obsesiona, jamás me ha obsesionado. Pero no lo tomo como una referencia clara en mi carrera, no es por lo que me levanto cada día. No es mi manera de entender el deporte ni de encarar mi carrera».