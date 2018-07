Wimbledon Las claves de la derrota de Nadal En un partido que se decidió por detalles, los dos tenistas admitieron que pudo haber ganado cualquiera

Laura Marta

Actualizado: 15/07/2018 10:51h

Podía ganar uno y otro. El partido entre Rafael Nadal y Novak Djokvoic apenas se decidió por unos detalles, una pelota que se fue por milímetros, un saque que no cruzó la red. «Puedo decir que se lo merece -Djokovic-, porque se lo merece. En mi opinión, yo también me lo merecía. Como dije el otro día con Del Potro, cualquiera podía ganar. Hoy ha sido lo mismo», afirmó el español. «Pudo haber ganado cualquiera», confirmó el serbio. Pero fue Djokovic quien accedió a la final, con la intención de conseguir su tercer título en Wimbledon.

Tensa espera

El partido Nadal-Djokovic se programó para el segundo turno de la pista Central, después del Anderson-Isner. El choque entre los dos sacadores se alargó hasta las seis horas y 36 minutos, convirtiéndose en el segundo más algo de Wimbledon y el tercero de la historia. Una situación que obligó a retrasar el segundo encuentro hasta las 20.00 hroa local. Demasiadas horas de espera para Nadal , sin saber cuándo ponerse a calentar o cuándo relajarse. «Estuve calentando como unas diez veces, pendiente del partido. Quizás nos podrían haber puesto a nosotros primero, a las 13.00», comentó.

Bajo techo

La organización decidió comenzar el encuentro bajo techo, aunque todavía había luz natural cuando Nadal y Djokovic salieron a escena. La razón que esgrimieron, y que dijo el propio balear, fue que si empezaban bajo techo ya no haría falta parar el partido a las 21.00, cuando declina el sol, para cerrarlo. Una condición en la que no estuvo muy de acuerdo Nadal, que hubiera preferido empezar a cielo descubierto y luego esperar los 30 minutos que tarda el techo retráctil en cerrarse.

Poca visibilidad

El número 1 del mundo se mostró orgulloso tras el encuentro de todo lo que había hecho, había dado lo mejor de sí mismo en los dos días en los que se celebró el encuentro, pero sí confesó que le costó el primer set. «Me costó interpretar a dónde iba la pelota porque en la noche había penumbras. Hoy se ha visto mejor. La pista es muy bonita, pero no es la que mejor se ve».

Tres bolas de set

Después de igualar el partido a un set, Nadal trabajó para aguantar con fuerza en el tie break del tercer set. Tuvo hasta tres oportunidades para llevarse la manga, pero no supo aprovecharlas. Djokovic, sin embargo, sí supo aprovechar la segunda opción justo sobre la hora límite que tiene Wimbledon para disputar partidos. La norma que rige el horario del torneo dice que no se pueden realizar eventos al aire libre más allá de las 23.00 hora local. Por motivos de seguridad, logística y apra respetar el descanso de los vecinos de la zona, el encuentro se paró a las 23.02, en cuanto terminó el tercer set. Lo que cortó el desarrollo del encuentro y la estrategia de Nadal.

Reanudación también bajo techo

La organización decidió que la segunda parte de la semifinal comenzara también con la pista cerrada, a pesar de los 28 grados y el sol radiante con el que amaneció Londres el sábado. Esta norma, sin embargo, no aparece reflejada en ningún libro de Wimbledon, y es más un acuerdo tácito que una regla porque no se había vivido una situación semejante en el Grand Slam londinense. «Me dijeron que, para no perder tiempo cerrando el techo, se cerraría si el partido comenzaba a las 19.30 horas. Según ellos se tiene que terminar igual que como empezó, salvo que los dos jugadores se pongan de acuerdo en lo contrario. Y no nos pusimos ed acuerdo. Lo que no entiendo es que si se empieza al aire libre porque no hay luz, ¿por qué cuando hay luz se cierra también? Este es un torneo al aire libre, y al cerrar el techo juegas en un torneo que no es. A mí no me parece bien», comentó el balear.

A remolque

Después de llevarse de forma brillante el cuarto set y alargar el partido y las esperanzas de alcanzar la sexta final y quién sabe de sumar su tercer título en Wimbledon, Nadal se mostró muy sólido con sus turnos de saque durante el principio de la manga definitiva, que no tiene tie break y lo gana quien consiga dos juegos de ventaja. Sin embargo, la presión fue un poco más alta para el balear, que le tocó sacar en segundo lugar y siempre tuvo que ir a remolque en el marcador. Tuvo cinco bolas de break para poder sacar por la victoria, pero también concedió muchas ocasiones. Con el 7-8 Djokovic tuvo una bola de partido que Nadal defendió con una dejada maravillosa. Pero en el decimoctavo juego le fue imposible al balear salvar un 0-40. Pudo con la primera, pero con 15-40, un resbalón inoportuno lo dejó en el suelo mientras Djokovic remataba a placer y lograba la victoria y la final de Wimbledon 2018.