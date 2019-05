Nadal-Basilashvili en directo

Actualizado: 16/05/2019 19:44h

Juego para Nadal que da un paso decisivo para este partido. Domina el balear que hace su segunda rotura de servicio a Basilashvili en este segundo set. 0 - 0 SET 2 0 - 3

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 2 0 - 2

El remate de Nikoloz Basilashvili se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera

ADV - 40 SET 2 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Nikoloz Basilashvili, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 2 0 - 2

Remate desde el centro de la pista de Nikoloz Basilashvili que no da opciones a Rafael Nadal Saque plano de Nikoloz Basilashvili, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 40 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera

0 - 30 SET 2 0 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 2

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Juego para Nadal que confirma la rotura de servicio que le hizo a su rival. Muy cómodo el balear. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

0 - 40 SET 2 0 - 1

El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 1

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Nadal empieza como una apisonadora en el segundo set ya que consigue el primer 'break' de esta ronda, la tercera del partido. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red

40 - ADV SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta

15 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Se le va el resto a Basilashvili y Nadal se lleva este primer set por un cómodo 6-1 en media hora. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40 SET 1 1 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Tres puntos de set para Nadal. 0 - 40 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto De los últimos veinte puntos del partido, 18 para Nadal, 2 para Basilashvili. 0 - 30 SET 1 1 - 5

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Segundo 'break' para Nadal en este set que vuelve a lanzarle bolas altas a Basilashvili. Muchos problemas para el georgiano cuando el balear le manda esas bolas con tanta altura. 0 - 0 SET 1 1 - 5

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 1 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 40 SET 1 1 - 4

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 4

El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 4

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 1 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Segundo juego en blanco para Nadal que confirma 12 puntos seguidos desde que firmó esa doble falta. 0 - 0 SET 1 1 - 4

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red 0 - 40 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera

Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 3

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Nadal consigue el resto en blanco y rompe por primera vez en el partido el saque de su rival. 0 - 0 SET 1 1 - 3

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red 0-40 para Rafa que tiene tres bolas de 'break'.

0 - 40 SET 1 1 - 2

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 1 - 2

El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Nadal gana sus cuatro puntos con el servicio. Muy bien al saque el balear que no da opciones al georgiano. Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Llega también la primera doble falta de Nadal. Rafael Nadal falla su segundo servicio

Inaugura su número de juegos Nikoloz Basilashvili que ha sufrido también para ganar su turno. 0 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 1

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red ADV - 40 SET 1 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

40 - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 1

La volea de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Primera doble falta para el jugador georgiano Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta

15 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Primer juego para el tenista español que ha tenido que levantar la primera bola de 'break'. Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera

Saque liftado de Rafael Nadal, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

0 - 15 SET 1 0 - 0

Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Comienza el partido entre Nadal y Basilashvili!!!! El comienzo del partido entre Rafael Nadal y Nikoloz Basilashvili se está atrasando ya que Coric y Federer aún no han terminado su enfrentamiento. En anteriores enfrentamientos, Nadal siempre ha ganado a Basilashvili: en Roland Garros 2017 (6-0, 6-1 y 6-0) y Open USA 2018 (6-3, 6-3, 6-7, 6-4). No está siendo un gran comienzo de temporada para Nadal que aún no ha ganado ningún torneo aunque sí que disputó la final de Australia contra Djokovic. Aún escuece la derrota contra Stefanos Tsitsipas en Madrid la pasada semana.

Desde la pista Centrale de Roma, Nadal se enfrenta al georgiano Nikoloz Basilashvili de 27 años y que ocupa el 18º puesto de la ATP. Viene descansado tras eliminar el pasado martes a Las Djere por 7-5 y 6-4. Nadal defiende su séptimo título conquistado en la tierra batida de Roma ya que ganó este torneo la pasada edición. Ahora llega el segundo partido de la jornada ya que ayer no pudieron disputar el partido de dieciseisavos por la lluvia que cayó en Roma. Rafael Nadal trituró al francés Jeremy Chardy en poco más de una hora. El número 42 del mundo tan solo pudo ganar un juego al balear. 6-0 y 6-1. Muy buenas tardes! Bienvenidos al partido de octavos del Masters 1000 de Roma que enfrenta a Rafael Nadal contra el georgiano Nikoloz Basilashvili.