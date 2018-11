ATP Rafa Nadal baja el telón a la temporada El balear anuncia que no jugará más en 2018 y que pasará por el quirófano para solucionar un problema en el tobillo

Rafa Nadal no jugará más en 2018. Así lo ha anunciado con un comunicado en las redes sociales, en el que lamenta no llegar a tiempo para disputar la última parte de la temporada. «He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a París como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar. Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en Paris la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano», explica el balear.

Nadal, que se tuvo que retirar en semifinales del US Open por un problema en la rodilla, parecía haberse recuperado para este tramo final de la temporada en el que se jugaba el número uno con Djokovic, pero una lesión abdominal le obligó a retirarse del Masters 1.000 de París-Bercy antes incluso de comenzar a jugarlo.

Esa ausencia entregó en bandeja el primer puesto del ránking al serbio. Posición por la que Nadal no podrá luchar más este año después de poner punto final a la temporada. «Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere», señala el español.

La lesión abdominal impedirá a Nadal estar en Londres, lo que aprovechará el balear para quitar un cuerpo libre que tenía cerca del tobillo que le molestaba de vez en cuando. «Es cierto que teníamos detectado este problema desde hace tiempo y de vez en cuando me molestaba. Sin embargo dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas», explica Nadal.

Con esta decisión, el balear cierra su temporada con los triunfos en Roland Garros, los Masters 1.000 de Montecarlo, Roma y Canadá, además del ATP 500 de Barcelona. Estuvo como número uno durante muchas semanas, pero no terminará en esta posición, que ya ostenta el serbio Djokovic.