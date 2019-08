US Open Nadal avanza con comodidad en primera ronda de Nueva York El español venció en su debut en el Abierto de EE.UU. a John Millman por 3-6. 2-6 y 2-6

Seguir Javier Ansorena @jansorena Actualizado: 28/08/2019 03:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafael Nadal se presentó de negro y púrpura la noche del martes en la pista central del Abierto de EE.UU. Colores nazarenos para un torneo que, como cualquier Grand Slam, es una estación de penitencia larguísima para el tenista español. No fue dura, sin embargo, la primera «chicotá» para el tenista español, que pasaportó sin dificultades a John Millman, un australiano correoso y corredor al que le falta mucho tenis para imponerse a Nadal (3-6, 2-6, 2-6 ).

Nadal empezó el partido con molestias. No físicas, sino ambientales. Él estaba enchufado y el público, no. Listo para sacar en el primer juego, tuvo que esperar varios minutos a que los espectadores neoyorquinos de las filas caras, muchos llegados desde las oficinas de Wall Street, se sacaran fotos por los pasillos con las manos cargadas de nachos y cervezas, desconocedores de que tenía que empezar un partido de tenis. Es una de las particularidades del torneo de Nueva York, con un público bullanguero, despreocupado e inclinado a olvidar las reglas de etiqueta del tenis.

Eso no molestó tanto a Nadal como el «warning» que le colocó la juez de silla por tardar en sacar. Lo del tiempo para el saque es una vieja pelea del balear, uno de los pocos asuntos que le sacan de sus casillas. Parece que en esta ocasión, Nadal tardó porque había espectadores sin sentarse y no escuchó a la juez. Ocurrió cuando iba por delante 3-5 en el primer set. La decisión le sentó fatal, protestó en la silla, se llevó los dedos a la sien en señal de que era una locura y perdió la compostura. Concedió una doble falta y pudo complicarse el set, pero se tranquilizó y cerró la manga. En lugar de ir a su silla, fue a la esquina donde están los representantes de la organización del torneo para volver a protestar.

Ese set fue el más complicado del partido y no lo fue demasiado. Millman, 60º del mundo, es rápido y fibroso y se defiende con fiereza. Pero no tiene ningún gran golpe y su saque es débil. En los peloteos largos, aunque se impuso en alguno y con algunos fallos de la derecha de Nadal, la mayoría caían para el lado del español. El resto del partido apenas tuvo historia, excepto una rotura de saque que consiguió Millman en el segundo set, al que Nadal no tardó en dar la vuelta.

Fue un inicio de torneo muy prometedor para Nadal (18 grandes), que lucha por su cuarto Abierto de EE.UU., y por mejorar posiciones en la gran carrera con Roger Federer y Novak Djokovic -20 y 16 grandes, respectivamente- por reivindicarse como el mejor de la historia. Lo fue por una victoria cómoda, pero también por otros resultados en el torneo: en su cuadro, solo queda un ‘top diez’, Alexander Zverev, número seis mundial. Pero jugadores peligrosos, como el griego Stefanos Tsitsipas (8) y el austriaco Dominic Thiem (4) perdieron a las primeras de cambio y dejan el camino muy abierto para Nadal, que este jueves se medirá al australiano Thanasi Kokkinakis, que no debería ser un gran escollo para el de Manacor. El cuadro da esperanzas para que estas dos semanas de penitencia acaben el 8 de septiembre en domingo de gloria.