Nadal-Anderson en directo

Actualizado: 28/12/2018 14:23h

Saque liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 1

Kevin Anderson estrella su golpe de derecha en la red Como en el primer set, esta segunda manga empieza igualada (1-1). Servicio para Kevin Anderson. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 30 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 2 0 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 15 SET 2 0 - 1

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Kevin Anderson y consigue el punto 15 - 15 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera

0 - 0 SET 2 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Kevin Anderson que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Segundo servicio liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kevin Anderson que supera a Rafael Nadal y consigue el punto NADAL SE LLEVA EL PRIMER SET! Imponente en su juego el manacorí, que no permite concesiones al sudafricano! Ahora sí, aprovecha el break logrado para anotarse el primer parcial! (6-4)

0 - 0 SET 1 6 - 4

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera 40 - 30 SET 1 5 - 4

El revés de Kevin Anderson se va fuera Primera doble falta de Rafa Nadal en este partido! (30-30) Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 1 5 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Kevin Anderson que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 0 SET 1 5 - 4

El revés de Kevin Anderson se va fuera 15 - 0 SET 1 5 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kevin Anderson y consigue el punto TERCER BREAK SEGUIDO! NADAL SE APUNTA EL NOVENO JUEGO DEL PRIMER SET Y TOMA LA DELANTERA! Restó muy bien con su derecha y no pudo responer el sudafricano, que restará para evitar perder el primer parcial! (5-4) 0 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de Kevin Anderson se va fuera Saque liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

DERECHAZO GANADOR DE RAFA! DOS BOLAS DE BREAK PARA EL MANACORÍ! (15-40) 40 - 15 SET 1 4 - 4

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Kevin Anderson y consigue el punto 30 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Ace de Kevin Anderson con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

LA DERECHA DE NADAL SE MARCHA FUERA Y KEVIN ANDERSON DEVUELVE LA IGUALDAD AL PRIMER SET! (4-4) 0 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 4 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera

0 - 15 SET 1 4 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Las bolas de rotura son ahora para Kevin Anderson! (15-40) BREAK PARA NADAL! A la primera fue la vencida! El balear responde bien al saque del sudafricano, sube a la red y cierra el juego con un smash! Manda el número dos del mundo, que con su saque puede poner el cinco a tres en el primer set (4-3). 0 - 0 SET 1 4 - 3

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Kevin Anderson Primeras bolas de break para Rafa! Tiene dos el balear! (15-40)

40 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Kevin Anderson se va fuera 30 - 15 SET 1 3 - 3

Kevin Anderson estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 3 - 3

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Saque liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Juego en blanco para Rafa Nadal! Apoyado en un buen servicio, el balear mantiene la igualdad en el primer set (3-3).

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kevin Anderson se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque cortado de Rafael Nadal, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 2 - 3

El revés de Kevin Anderson se va fuera Se anima a subir a la red Kevin Anderson para cerrar el quinto juego de este primer parcial a su favor! Están empezando a encontrar sensaciones los dos tenistas, después de un inicio de tanteo (2-3).

0 - 0 SET 1 2 - 3

Kevin Anderson con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 2

El golpe de Rafael Nadal se estrella en la red Segundo servicio liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kevin Anderson y consigue el punto

15 - 0 SET 1 2 - 2

Kevin Anderson no consigue superar la red con su volea Nadal iguala de nuevo! No cede ningún punto en el cuarto juego del primer set y se apunta el empate a dos (2-2). Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kevin Anderson se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kevin Anderson se va fuera 30 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kevin Anderson y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kevin Anderson se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Kevin Anderson mantiene su servicio! Se lo ha puesto difícil Nadal, que ha llegado a restar dos veces con ganadores, pero se impone finalmente la fiabilidad del sudafricano al saque (1-2). 0 - 0 SET 1 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Rafael Nadal se va fuera

40 - 40 SET 1 1 - 1

Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Kevin Anderson 30 - 40 SET 1 1 - 1

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Kevin Anderson y consigue el punto Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Rafael Nadal se va fuera Kevin Anderson falla su segundo servicio, doble falta Ace de Kevin Anderson con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

0 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saquetazo del balear para empatar la primera manga! No llega al resto Kevin Anderson (1-1). Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kevin Anderson se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kevin Anderson se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kevin Anderson se va fuera Segundo servicio liftado de Kevin Anderson, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera 15 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kevin Anderson que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Ace de Kevin Anderson con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 40 SET 1 0 - 0

Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que toca la red y consigue el punto 30 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de Kevin Anderson se va fuera Ace de Kevin Anderson con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal Ace de Kevin Anderson con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Anderson se lleva el primer juego! Lo cierra con un saque directo con su segundo servicio. Sacando muy potente el sudafricano, que llega algo más rodado que el español (0-1). Esto va a comenzar. Empezará sacando Kevin Anderson. Echa a rodar, pues, la temporada 2019 para el actual número dos del mundo, que abre en Abu Dabi su preparación de cara al primer Grand Slam del año: el Abierto de Australia. Buenas tardes! Bienvenidos a la narración del partido que enfrenta a Rafael Nadal con Kevin Anderson, correspondiente a la semifinal del torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship de Abu Dabi! Comenzamos! Y es que, tras superar problemas de rodilla, de abdomen y de tobillo, el balear retorna con vistas a coger rodaje en un torneo que se le da bien. Cuatro veces ha ganado allí (2010, 2011 y 2016 en dos ocasiones), en una cita que este curso sirve de antesala al torneo de Brisbane.

De esta forma, se ve las caras hoy ante el sudafricano Kevin Anderson, número seis del mundo, vigente campeón y ante el que ha ganado sus cinco enfrentamientos previos. El último choque entre ambos fue en la final del US Open 2017, cuando Rafa se hizo con el título. Hay que recordar que este torneo no tiene ningún valor de cara a la clasificación ATP, al ser una exhibición. Eso sí, bien sirve para que parte del circuito coja ritmo de cara a lo que se viene. Así, muy buen cartel presenta este año, con Dominic Thiem, Karen Khachanov o Novak Djokovic entre otros. Vuelve Nadal a las pistas! Y lo hace el manacorí después de casi cuatro meses sin competir, concretamente desde que se retirara de las semifinales del US Open el pasado ocho de septiembre. De hecho, de estos dos últimos saldrá el rival de Nadal o Anderson en la final de Abu Dabi. El ruso y el serbio disputan la segunda semifinal, prevista para después del choque entre el de Manacor y el de Sudáfrica.