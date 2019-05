Mutua Madrid Open Nadal: «Ahora siento que he recuperado la energía» El balear admite haber sufrido un bajón tras el torneo de Indian Wells por las lesiones del que se ha recuperado en estos últimos días

Con la primera victoria en el Mutua Madrid Open en la mochila, Rafael Nadal gana confianza para lo que viene. Contento con su primera actuación en la Caja Mágica, admitió que no es el mismo que hace dos semanas cuando los diferentes problemas que ha vuelto a padecer en este curso lo sumieron en un pequeño bache del que se recupera con buenos entrenamientos y triunfos como el del debut contra Felix Auger-Aliassime. «Todo es secundario. Lo importante es ganar. Vengo de donde vengo y tenía que pasar por lo de hoy. Me da otra oportunidad de volver a jugar».

«Tras Indian Wells -se retiró por la tendinitis rotuliana en la rodilla- me dio un bajón grande. Los problemas en Acapulco, la rodilla... Tuve que parar otras dos semanas y mentalmente tuve un momento de bajón. Me costó mucho volver a ponerme en forma y recuperar esa energía que ahora siento que la tengo otra vez. Esto es la base de todo en la vida: ilusión, energía y ganas de hacerlo es lo que te hace poder hacerlo. Esa ha sido la gran diferencia en estas dos semanas. En jugadores que tienen la capacidad esta es la diferencia: ilusión y actitud de poder hacerlo. Luego hay etapas mejores y peores, pero ahora tengo la opción de hacerlo y hace dos semanas no la tenía», explicó el balear.

Por eso, aunque el encuentro ante Auger-Aliassime no fue tan vistoso ni con tanto ritmo como esperaba, entresacó muy buenas lecciones y una lectura positiva para afrontar a Frances Tiafoe, su siguiente rival en Madrid: «Todas las victorias son importantes porque me ayuda sobre todo para jugar al siguiente día. Hace quince días jugar un partido más no lo sentía como una oportunidad para mejorar, pero ahora sí. Ha habido muuy poco ritmo. Nos ha costado mucho restar a los dos en los ocho primeros juegos. Hemos ganado nuestros servicios muy cómodos; él ha cometido algún error, he salvado alguna bolas compromtidas, he hecho el break y ahí ha cambiado todo bastante».

Entre las cosas que mira con optimismo: «He entrado más con drive paralelo, me ha faltado tirarle más para atrás con el cruzado, pero ese es el esquema que busco. En líneas generales, muy satisfecho y he ganado en dos sets. El rival no era fácil, el día tampoco porque hacía mucho viento en la pista. Pero el revés paralelo ha ido bien, el drive paralelo también. Otras cosas se pueden seguir mejorando».

Todavía se busca y tiene, por el momento, el partido de semifinales contra Dominic Thiem como su mejor actución del curso. «Las sensaciones son más o menos buenas en los entrenamientos y hay que confirmar en los partidos». En la Caja Mágica, el saque ha funcionado mejor que en semanas anteriores, pues solo ha concedido una oportunidad de break. «Contra Thiem el servicio fue malo, con dobles faltas que me perjudicaron. Pero no se puede achacar al servicio ni mis derrota ni que mi nivel no haya ido el más alto. Cuando me hacen break no es solo por el servicio. No tiene más del 25 % de culpa. Si estoy cómodo desde el fondo, hago las cosas tranquilo y seguro, el servicio se convierte en mejor. Cambié l saque a principio de año y me funcionó en rápida. Tierra es otra historia. Tengo que adaptar ese golpe a la superficie. Hay que ir encontrando soluciones y creo que las voy encontrando. Hoy el gesto ha sido bueno, con confianza».

Ahora llega Frances Tiafoe, otro integrante de esta nueva generación que viene con fuerza. Ha ganado a Basibashvili y a Kohlschreiber. «Es un rival de máximo nivel, con agresividad, mucha velocidad, eléctrico. Saca bien, se mueve bien con la derecha. Vendrá con confianza y es un buena oportunidad para seguir».