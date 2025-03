Nadal: «No hay nada más importante que tener salud y vivir en paz; hoy no disfrutamos de ninguna»

Rafael Nadal sigue en ese deseo de volver a la antigua normalidad , pendiente de la evolución de la pandemia y de lo que digan las instituciones sobre el regreso del tenis. Desde su casa, ya cerca de la fase 3, el balear se sienta a hablar telemáticamente con un grupo de periodistas especializados de varios medios internacionales, entre ellos ABC , y pasa revista sin aclarar muchos interrogantes. Principalmente porque no hay nada claro todavía y es algo aventurado ponerse a especular con el calendario, que el próximo 10 de junio tendrá algo de luz porque ese día está previsto que se anuncie qué pasa con la gira americana y con el epílogo de este curso para olvidar.

« La vida normal es estar con los amigos y con la familia más que el tenis. Trato de disfrutar y pienso que la situación va a mejorar», comenta el campeón de 19 grandes. Nadal, que el martes cumplió 34 años y los celebró entrenado, es consciente de que el tenis tiene una complicación evidente y será complicado regresar en condiciones. De hecho, si le preguntan hoy por el US Open presenta muchas dudas. «No es lo ideal. Ahora mismo no me gustaría ir a jugar un torneo de tenis a Nueva York. Pero no lo sé dentro de dos meses porque no sabemos si la situación va a mejorar . Estoy seguro que la gente que organiza el torneo, la USTA, quiere que el evento sea seguro y seguro que quiere lo mismo la Federación Francesa de Tenis. Quieren jugar si todo el mundo va a estar seguro. Confío en que tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Si no hay una total seguridad no tiene sentido jugar porque tenemos que ser responsables y dar ejemplo. Organizar un evento como un Grand Slam es complicado. No es lo mismo organizar un evento para seis personas que para 600 o 700 personas: trabajadores, jugadores, entrenadores, doblistas, singles, hombres, mujeres, jugadores de la fase previa…».

Es un Nadal maduro, muy veterano y más pendiente de su cuerpo que nunca. Con el tiempo, ha aprendido a gestionar las energías y ya no necesita la paliza de antes. « Creo que los dos últimos años he aprendido a jugar un buen tenis sin la necesidad de tener que jugar muchos partidos . Ahora es un tema más de hacer la preparación adecuada. ¿Si estoy preocupado? Sí, claro, porque el mundo ha parado durante un tiempo y todos deberíamos estar preocupados. Pero estoy seguro de que si puedo organizar bien mi calendario, voy a ser competitivo».

De hecho, ya explicó Carlos Moyá a este periódico que la vuelta al trabajo está siendo muy meditada, sin prisas. «No he podido entrenar porque en España no podíamos salir de casa durante dos meses y medio. He empezado a entrenar hace dos semanas porque yo no tengo pista de tenis en casa. Necesito ir paso a paso para evitar lesionarme , sin duda es el objetivo principal ahora mismo. No entreno ni mucho menos cada día, sólo un par a la semana y no tres horas sino una hora o una hora y media como máximo. Estoy intentando preparar mi cuerpo para la que pueda pasar en los dos próximos meses».

Roland Garros, el objetivo

Todo es especular pensando en verano o en el más allá. Los planes, tal y como están ahora, indican que US Open y Roland Garros van casi pegados y es probable que el jugador tenga que priorizar . «No lo sé. No puedo contestar esta pregunta porque no sé cuál es la situación. No imagino que haya dos torneos la misma semana ni tampoco que un torneo vaya pegado al otro con un margen de dos días. Intento no predecir sino informarme bien de lo que pasa y estar con calma. Si llega el momento en el que tengo que decidir, seguro que no tiene que ser hoy. Lo decidiré con mi equipo cuando las cosas pasen. La decisión será la mejor para mi tenis, para mi futuro y para mi cuerpo».

Lo es que es indiscutible para el español es que el regreso debe ser justo e igual para todos, pues hay países que tienen más limitaciones que otros en esta pandemia. « Cuando dije que no veía el tenis volviendo este año es porque estábamos en unas circunstancias terribles. Con mucha gente sufriendo, muriendo y mi mente no estaba pensado en tenis, pensaba en la salud de la gente y en la pandemia que todavía sufrimos. Si no somos capaces de organizar un torneo lo suficientemente seguro y justo, y a eso me refiero contar con todos los tenistas de todo el mundo, no podemos jugar. No sé qué va a pasar. La clave es encontrar una medicina que nos permita estar seguros de que podemos viajar y jugar sin el miedo a contraer el virus o llevarlo de vuelta a casa. Tenemos que esperar un poco más porque estamos en un deporte global . No es lo mismo las ligas de fútbol, que se disputan en un único país. Cuando mezclas a gente de diferentes partes, las complicaciones aumentan. Espero recibir noticias positivas, aunque no sé si jugaremos a tenis o no este año. Lo que realmente más me preocupa ahora es volver a la vida normal y que sea segura», apunta. «Necesitamos ser claros y ser responsables, lanzar un mensaje fuerte y ser un ejemplo positivo para la situación. Estamos sufriendo todos y tenemos que volver cuando todos los jugadores de todos los países estén autorizados para viajar en situaciones seguros. Si no, veremos… En mi opinión, volveré; pero necesito ver que mi deporte está seguro y que es justo al 100% con todos».

«Estamos en contra del racismo»

Entre otras muchas cosas, Nadal también habló de la muerte de George Floyd y de los movimientos que ha provocado ese suceso. «La situación se ha puesto muy fea. Cuando ves todo lo que está pasando allí es algo terrible. Siempre hay situaciones que nunca te gustaría que pasaran pero pasan . Espero que el país pueda controlar lo que está sucediendo en muchas de sus ciudades y volver a una vida positiva y normal de respeto a todo el mundo. Vivir en paz. No hay nada más importante que tener salud y vivir en paz. Hoy en día no podemos disfrutar de estas dos cosas».

«Es una conversación muy larga y no podría contestarla ahora. Pero desde luego que toda la gente normal, todos los que queremos vivir paz, estamos en contra del racismo, de la pobreza, de las injusticias que suceden con demasiado frecuencia . La situación no es sencilla. Cuando ves todo el desastre en las calles, no me gusta. Desde luego, es crítico, pero creo realmente que seremos capaces de resolver el problema. Todos los avances de nuestra historia han necesitado tiempo . Todo el mundo ha de tener las mismas oportunidades. No es suficiente y tenemos que seguir trabajando para hacer un mundo mejor. Pero la situación, ya lo he dicho antes, es complicada y la pandemia ha creado una atmósfera difícil para todos. Hay que estar con calma, respetar y dejar al prójimo en paz. Respeto todas las opiniones, pero la violencia crea desastres», sentencia el mallorquín.