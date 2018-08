Muguruza-Zhang en directo

Actualizado: 27/08/2018 19:58h

0 - 0 SET 2 4 - 0

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red ADV - 40 SET 2 3 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang y consigue el punto 40 - 40 SET 2 3 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang y consigue el punto 30 - 40 SET 2 3 - 0

Shuai Zhang estrella su golpe de revés en la red

Ace de Shuai Zhang con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco 15 - 30 SET 2 3 - 0

El remate de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Ace de Shuai Zhang con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco 15 - 0 SET 2 3 - 0

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red JUEGO PARA GARBIÑE! Hasta una bola de break tuvo que solventar la tenista hispanovenezolana, pero consiguió rehacerse y se coloca con tres juegos a su favor! Tiene el segundo set y el partido de cara.

Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Shuai Zhang Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Shuai Zhang no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Shuai Zhang no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 40 SET 2 2 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 2 2 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Shuai Zhang no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 2 2 - 0

La contradejada de Garbiñe Muguruza Blanco se estrella en la red Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Shuai Zhang se va fuera JUEGO Y SET PARA GARBIÑE! Doble falta que condena a Shuai Zhang a quedarse por detrás en el marcador en un set vital para el partido! Shuai Zhang falla su segundo servicio, doble falta

40 - 30 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 0

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red Ace de Shuai Zhang con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco 15 - 15 SET 2 1 - 0

El revés de Shuai Zhang se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Shuai Zhang que no da opciones a Garbiñe Muguruza Blanco

JUEGO EN BLANCO PARA GARBIÑE! Ha comenzado con buen pie su servicio en el segundo set y ahora le toca restar en busca de ganar el partido. Un break cuanto antes podría solucionarle un poco las cosas. Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Shuai Zhang se va fuera 40 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera 30 - 0 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang y consigue el punto 15 - 0 SET 2 0 - 0

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red

JUEGO Y SET PARA GARBIÑE MUGURUZA! Gran punto, sufrido al resto, que termina por solventar la hispanovenezolana! Se coloca por delante y buscará ganar el partido al segundo set! 0 - 0 SET 1 6 - 3

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera ADV - 40 SET 1 5 - 3

El revés de Shuai Zhang se va fuera Saque plano de Shuai Zhang, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera ADV - 40 SET 1 5 - 3

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera

SALVA LAS TRES BOLAS DE SET SHUAI! 40 - 40 SET 1 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Shuai Zhang que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Segundo servicio liftado de Shuai Zhang, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 15 SET 1 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Shuai Zhang que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto TRES BOLAS DE SET PARA GARBIÑE!

40 - 0 SET 1 5 - 3

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 5 - 3

El revés de Shuai Zhang se va fuera 15 - 0 SET 1 5 - 3

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red JUEGO PARA GARBIÑE! Confirma el break y se coloca por delante a un juego de ganar el set! Ahora le toca restar ante una Shuai Zhang obligada a sacar lo mejor de sí para encontrar la remontada! Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Shuai Zhang no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Shuai Zhang 30 - 30 SET 1 4 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Shuai Zhang se va fuera

BREAK PARA GARBIÑE! Fue muy superior a Shuai y fue capaz de ponerse por delante otra vez en su segunda rotura del choque! Veremos si es capaz de aprovecharlo esta vez! 0 - 0 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera 40 - 15 SET 1 3 - 3

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 3 - 3

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

15 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang y consigue el punto JUEGO PARA MUGURUZA! Se defendió bien la tenista español esta vez en su servicio y consiguió empatar a tres el primer set del partido. 0 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang y consigue el punto Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Shuai Zhang

15 - 30 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Shuai Zhang se va fuera JUEGO PARA ZHANG! Lo ha dejado en blanco! Tremendo poderío al servicio ahora de la tenista china justo antes del segundo descanso. Mantienen el equilibrio inicial tras hacerse un break cada una. Ace de Shuai Zhang con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco

0 - 40 SET 1 2 - 2

Gran volea desde media pista de Shuai Zhang que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Shuai Zhang, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Segundo servicio liftado de Shuai Zhang, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera Juego para Garbiñe! Sufren mucho al servicio las dos tenistas, llegando al deuce en los cuatro juegos que hemos disputado en este inicio del choque. Ahí puede estar la clave. 0 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera

ADV - 40 SET 1 1 - 2

Shuai Zhang estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 2

Buen derechazo desde la red de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang 30 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 2

El globo defensivo de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Shuai Zhang 0 - 15 SET 1 1 - 2

Revés desde el centro de la pista de Shuai Zhang que supera a Garbiñe Muguruza Blanco Juego para Shuai Zhang! No perdonó esta vez la tenista china en su saque, aunque Garbiñe le forzó a llegar hasta un deuce donde no tuvo rival. Primer descanso del partido. Saque plano de Shuai Zhang, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Segundo servicio liftado de Shuai Zhang, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 40 SET 1 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang 30 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Segundo servicio liftado de Shuai Zhang, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 1

Shuai Zhang estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

15 - 0 SET 1 1 - 1

El revés de Shuai Zhang se va fuera BREAK! Recupera el servicio Shuai Zhang aguantando muy bien al resto ante una Garbiñe que cometió muchos errores! Veremos el último juego antes del primer descanso. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Shuai Zhang que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto SEGUNDA BOLA DE BREAK PARA ZHANG! 40 - ADV SET 1 1 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 1 1 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red ADV - 40 SET 1 1 - 0

Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang Lo salva Garbiñe con un grandísimo saque! Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Shuai Zhang se va fuera BOLA DE BREAK PARA ZHANG!

40 - ADV SET 1 1 - 0

Shuai Zhang con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 0

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 0

Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang 30 - 30 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang y consigue el punto Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta

15 - 15 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Shuai Zhang se va fuera JUEGO PARA GARBIÑE! Gana el servicio a la tenista china y se coloca por delante en el marcador! Ahora le toca el turno a Muguruza de aprovechar la rotura y confirmar el punto de ventaja. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco con una precisa dejada a la que no llega Shuai Zhang se apunta el tanto BOLA DE BREAK PARA GARBIÑE!

ADV - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Shuai Zhang y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 0

Shuai Zhang estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Shuai Zhang, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 0

Gran volea desde media pista de Shuai Zhang que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 30 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Shuai Zhang que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

30 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Shuai Zhang se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

Shuai Zhang estrella su golpe de revés en la red COMIENZA EL PARTIDO! Ya saltan las dos tenistas a la Pista 17 de juego! En breves instantes tendrá lugar el sorteo inicial previo al calentamiento y, después, el comienzo del partido! Vamos con ello! Garbiñe Muguruza y Shuai Zhang saltarán a la Pista 17 a no mucho tardar después de la finalización del partido entre Jack Sock y Andreozzi, con victoria para el estadounidense. Así que no se alejen mucho! Les esperamos!

La tenista china acumula un total de 14 victorias frente a 25 derrotas. En el US Open solo logró ganar en cuatro ocasiones y perdió en las cinco ediciones que participó, superando solo la primera ronda en los dos últimos años. Frente a Garbiñe se encuentra Shuai Zhang, que tiene un peor balance en los partidos disputados en Grand Slams, siendo su mejor actuación en el Open de Australia de 2016, donde alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, la tenista hispanovenezolana tiene su peor registro en el US Open, con cinco victorias y cinco derrotas. Su mejor registro en la competición fue caer en octavos el año pasado. Solo falló en superar la primera ronda en 2012 y 2014. El balance de Garbiñe Muguruza en los Grand Slam es positivo, aunque solo ha ganado dos de ellos (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017). En total, acumula 59 victorias frente a 21 derrotas. En ambas ocasiones se jugaron sobre superficie Dura y nunca habían coincidido en la primera ronda de un torneo. Siendo, además, la primera vez que se enfrentan en un Grand Slam.

Los dos partidos en los que se enfrentaron Garbiñe y Shuai fueron en 2017. Primero en Doha, con victoria para la tenista china. La segunda, en Miami, esta vez para Garbiñe. El balance entre las dos tenistas está claramente equilibrado con una victoria para cada una en sus dos enfrentamientos previos. Muy buenas tardes! Bienvenidos a la primera ronda del US Open individuales femeninos! Hoy os narraremos la aventura de Garbiñe Muguruza, que necesita realizar un gran torneo, ante Shuai Zhang!