Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este encuentro. Ha sido un placer. Saludos cordiales. Como comentábamos, ha sido un partido muy completo de la jugadora española. Titubeó con algunos errores en el tramo inicial del partido, pero lo cierto es que se ha mostrado muy sólida desde el fondo de la pista, consiguiendo un gran número de puntos ganadores, especialmente en un segundo set en el que ha barrido de la pista literalmente a su rival. Muguruza consgigue clasificarse en la tercera ronda del Abierto de Francia por sexta ocasión consecutiva y ya tiene rival asignada. Se trata de la jugadora ucraniana Elina Svitolina. VICTORIA DE GARBIÑE MUGURUZA !!! Sufrió en su debut en Roland Garros, pero hoy hemos visto la mejor versión de la jugadora hispano venezolana, consiguiendo una victoria que le sitúa ya en la tercera ronda del torneo.

0 - 0 SET 2 6 - 1

Johanna Larsson estrella su golpe de revés en la red DOS BOLAS DE PARTIDO PARA GARBIÑE MUGURUZA !!! 40 - 15 SET 2 5 - 1

El golpe de derecha de Johanna Larsson se va fuera 30 - 15 SET 2 5 - 1

Johanna Larsson estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Johanna Larsson, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 0 SET 2 5 - 1

Johanna Larsson estrella su golpe de revés en la red Sigue sin conceder nada Garbiñe con su saque y se sitúa ya al borde del triunfo al situarse con cinco juegos en este segundo parcial. 0 - 0 SET 2 5 - 1

La dejada de Johanna Larsson se estrella en la red Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 2 4 - 1

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

30 - 0 SET 2 4 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera Se aferra al partido Johanna Larsson. Logra su primer juego de la segunda manga la tenista sueca y eso después de haber conseguido levantar dos bolas de break en contra. Aún así, la situación sigue siendo tremendamente confortable para Garbiñe. Saque liftado de Johanna Larsson, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 2 4 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

40 - 40 SET 2 4 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Johanna Larsson que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 30 SET 2 4 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Johanna Larsson que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Otras dos bolas de break para Muguruza !!! 30 - 15 SET 2 4 - 0

El revés de Johanna Larsson se va fuera 15 - 15 SET 2 4 - 0

Johanna Larsson con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 0 SET 2 4 - 0

El golpe de derecha de Johanna Larsson se va fuera Confirma de nuevo el break Muguruza y adquiere una ventaja muy importante en el segundo set. Cada vez más cerca del triunfo la jugadora de Caracas. 0 - 0 SET 2 4 - 0

Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson 40 - 30 SET 2 3 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 30 SET 2 3 - 0

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

30 - 15 SET 2 3 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 0 SET 2 3 - 0

Johanna Larsson estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera OTRO BREAK DE MUGURUZA !!! Segunda vez que consigue romper el saque de la tenista sueca en esta segunda manga. 0 - 0 SET 2 3 - 0

El revés de Johanna Larsson se va fuera

DOBLE BOLA DE BREAK PARA GARBIÑE !!! 40 - 15 SET 2 2 - 0

Johanna Larsson estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 2 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Johanna Larsson que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 30 - 0 SET 2 2 - 0

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que Johanna Larsson no consigue devolver 15 - 0 SET 2 2 - 0

El revés de Johanna Larsson se va fuera

Confirma Muguruza el break conseguido en el juego anterior. Está ofreciendo ahora un auténtico recital la tenista española sobre la pista. 0 - 0 SET 2 2 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto 40 - 15 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE MUGURUZA !!! Comienza la tenista española con paso firme también en esta segunda manga. 0 - 0 SET 2 1 - 0

La volea de Johanna Larsson se va fuera 15 - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Johanna Larsson se va fuera TRES BOLAS DE BREAK PARA MUGURUZA !!!

MUGURUZA SE LLEVA EL PRIMER SET !!! La campeona de Roland Garros en 2016 da un primer paso para superar esta segunda ronda del torneo parisino. Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera DOBLE BOLA DE SET PARA GARBIÑE !!! 40 - 15 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Johanna Larsson se va fuera

30 - 15 SET 1 5 - 4

El revés de Johanna Larsson se va fuera 15 - 15 SET 1 5 - 4

Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson 0 - 15 SET 1 5 - 4

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red Le devuelve Johanna Larsson el juego en blanco a Garbiñe, aunque la tenista española tiene ahora la opción de poder cerrar el primer parcial de la contienda con su turno de servicio. Saque liftado de Johanna Larsson, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 40 SET 1 5 - 3

Johanna Larsson con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Garbiñe Muguruza Blanco se apunta el tanto 0 - 30 SET 1 5 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 15 SET 1 5 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Johanna Larsson que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Sin problemas Garbiñe con su servicio. Consigue anotarse ahora su primer juego en blanco del partido y se sitúa ya a las puertas de poder llevarse el primer set del encuentro. Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 0 SET 1 4 - 3

El revés de Johanna Larsson se va fuera 30 - 0 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto 15 - 0 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto Toma ahora algo de oxígeno Johanna Larsson al hacerse de nuevo con su servicio. Al menos, le permite continuar con opciones en un primer parcial que se le había complicado después de sufrir el break anteriormente. 0 - 0 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Saque liftado de Johanna Larsson, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 4 - 2

El revés de Johanna Larsson se va fuera Saque liftado de Johanna Larsson, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 1 4 - 2

Johanna Larsson estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 4 - 2

Johanna Larsson estrella su golpe de derecha en la red

Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 0 SET 1 3 - 2

El revés de Johanna Larsson se va fuera 30 - 0 SET 1 3 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE MUGURUZA !!! Ha enlazado dos grandes juegos la tenista de Caracas. El primero con saque y el segundo, al resto. Logra quebrar el saque de su rival por primera vez y consigue tomar ventaja momentáneamente en el marcador.

0 - 0 SET 1 3 - 2

Johanna Larsson estrella su golpe de revés en la red BOLA DE BREAK PARA MUGURUZA !!! 40 - 30 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Johanna Larsson se va fuera 30 - 30 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto 15 - 30 SET 1 2 - 2

El passing shot de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Johanna Larsson falla su segundo servicio, doble falta Ace de Johanna Larsson con un saque liftado que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco Ahora sí, Garbiñe ha conseguido dominar el juego de principio a fin, enlazando varios puntos ganadores. 0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran volea desde media pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto 40 - 15 SET 1 1 - 2

Johanna Larsson estrella su golpe de revés en la red

Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera Está jugando muy bien desde el fondo de la pista Johanna Larsson. Agresiva y apoyada en su saque, de momento le está poniendo en dificultades a una Muguruza a la que le está costando meterse en el partido. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Johanna Larsson que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

15 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 1

Fabuloso resto de revés de Garbiñe Muguruza Blanco que no consigue devolver Johanna Larsson Ace de Johanna Larsson con un saque liftado que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco Saque liftado de Johanna Larsson, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Johanna Larsson no puede precisar el resto y la bola se va fuera

ADV - 40 SET 1 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 1

Gran resto de derecha de Johanna Larsson que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Johanna Larsson se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Johanna Larsson y consigue el punto 15 - 30 SET 1 0 - 1

El revés de Johanna Larsson se va fuera

0 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red El primer juego del partido car del lado de la jugadora sueca. Se puso por delante Muguruza con un 0-30 a favor, pero posteriormente ha encadenado varios errores no forzados. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Johanna Larsson que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

30 - 30 SET 1 0 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 0 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Johanna Larsson se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

Johanna Larsson estrella su golpe de revés en la red Johanna Larsson es una jugadora que ha destacado más por su desempeño como doblista. En el ranking de individuales de la WTA, ocupa el puesto 172. Cuenta con dos torneos en su palmarés, ambos en tierra batida. Se impuso en Bastad en 2015 y en Nuremberg en 2018.

Esta será la primera ocasión en la que se enfrentan ambas jugadoras en el circuito. En el Open de Australia, en el primer Grand Slam del curso, Garbiñe no pudo pasar de la cuarta ronda. Muguruza es actualmente la tenista número 19 de la WTA. En la presente temporada ha ganado el torneo de Monterrey y alcanzó los cuartos de final en Indian Wells. El objetivo será tratar de conseguir una regularidad y consistencia de la que ha adolecido en los últimos meses. Esta es la séptima participación de Muguruza en Roland Garros, un torneo en el que siempre ha alcanzado la ronda de cuartos de final, fallando solo en las ediciones de 2013, al caer en segunda ronda y en la de 2017, cuando fue eliminada en la cuarta ronda. La tenista hispano-venezolana busca su segundo entorchado en París después de su victoria en 2016. El año pasado, cayó en semifinales.

Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de segunda ronda de Roland Garros entre Garbiñe Muguruza y Johanna Larsson. Preparados? Comenzamos...