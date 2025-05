Los motivos por los que Nadal nunca ha roto una raqueta

Rafael Nadal hace tiempo que se ganó el aplauso de aficionados al tenis y no aficionados al tenis. Por su comportamiento luchador pero respetuoso siempre cuando compite, y por los valores que acompañan a todas sus victorias y todas sus derrotas.

A pocos días de empezar el Abierto de Australia , durante una entrevista en el programa «60 minutes», Nadal habló sobre lo que le hace feliz , dentro y fuera de la pista. También que hay muchas cosas en la vida que le harán feliz cuando lo deje, un paso al que no le tiene miedo.

Y entre las preguntas más personales, el balear sorprendió a su interlocutor con dos secretos: uno, sobre su obsesión por dejar las botellas de agua siempre en la misma posición; y dos, ¿cuántas raquetas había roto en un partido en su carrera?

A la primera pregunta, el número 1 del mundo contestó que era su forma de estar centrado en el partido, sin distraerse con nada de lo que ocurra alrededor.

Y a la segunda pregunta, Nadal demostró por qué es Nadal: «He roto cero raquetas en mi carrera. Mi familia no me hubiera permitido romper ninguna raqueta. Para mí, romper una raqueta significaría no haber tenido el control de mis emociones».