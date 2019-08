CRÓNICA DIRECTO

Pero como de Nadal es imposible no pensar que puede revertir cualquier situación, solucionó enseguida el resbalón. Volvió a ponerse por encima en el marcador y a las dos horas de encuentro real, lluvia aparte, levantó los brazos después de agitar con su derecha de lado a lado a un tremendo competidor como Evans, que ya no pudo sacar más sus golpes agresivos y sus voleas impecables.

Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en este encuentro, gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Aún está en juego el partido del que saldrá el rival de Rafa en la próxima ronda, será Albot o Pella. En la reanudación Rafa Nadal ya no dio opciones a su rival. Fue de menos a más el de Manacor en su estreno en esta edición del Masters canadiense. Nada más comenzar el segundo set, tras un break conseguido por Nadal que dejaba el marcador 2-0, la lluvia volvió a aparecer y el partido se interrumpió de nuevo, esta vez durante casi dos horas.

Pudo llevarse el británico la primera manga en el tie break pero Nadal tiró de casta para levantar un marcado adverso y ganar el set inicial. No comenzó bien el partido para el español que cedió su servicio en el inicio del primer set que tuvo que estar interrumpido unos minutos por la lluvia. VICTORIA DE NADAL. El balear supera su primer encuentro en Montreal 2019 al imponerse a Daniel Evans. 0 - 0 SET 2 6 - 4

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniel Evans 40 - 15 SET 2 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto

Máxima emoción en este juego y puntazo para Evans que ha llegado a una bola muy difícil para ponerla en la línea. 30 - 15 SET 2 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 2 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Está sirviendo Nadal para ganar el partido y de momento encarrila el juego con una dejada junto a la red a la que no llegó su rival. 15 - 0 SET 2 5 - 4

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Daniel Evans se apunta el tanto

Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Resto ganador de Nadal para frenar a un Daniel Evans que iba lanzado a ganar el juego en blanco a base de aces. 15 - 40 SET 2 5 - 3

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

0 - 15 SET 2 5 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Volea en la red del tenista balear para poner el 5-3. Tendrá ahora su primera oportunidad de cerrar el partido, al resto. 0 - 0 SET 2 5 - 3

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 30 SET 2 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto 30 - 30 SET 2 4 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

30 - 15 SET 2 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto 15 - 15 SET 2 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera NADAL ROMPE EL SERVICIO DE EVANS. Poco le ha durado la alegría al británico tras conseguir el break en el juego anterior. Rafa le devuelve la moneda y se pone otra vez con ventaja en la segunda manga. 0 - 0 SET 2 4 - 3

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red

Buena derecha de Rafa que le concede bola de break en este juego. 40 - 30 SET 2 3 - 3

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniel Evans y le sirve para ganar el punto Segundo servicio liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 2 3 - 3

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

15 - 0 SET 2 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto BREAK DE DANIEL EVANS. El británico consigue recuperar el break perdido e igualar esta segunda manga. 0 - 0 SET 2 3 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Error de Nadal que otorga ahora bola de break a Evans. 30 - 40 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera 15 - 30 SET 2 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Primrea doble falta de Rafa y una bola larga que ponen el 0-30 a favor de Evans en este juego con servicio del balear. 0 - 30 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

Saque directo de Daniel Evans para cerrar este juego y seguir a tiro de su rival en la segunda manga, no pierde la esperanza el tenista británico. Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 3 - 1

Daniel Evans con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Bola de break para Rafa que se muestra muy entonado tras el parón. Se enfada Evans porque su último golpe no pasó la red.

40 - 30 SET 2 3 - 1

Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 2 3 - 1

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 15 SET 2 3 - 1

Gran volea desde media pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 2 3 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto

Juego para el de Manacor que mantiene su ventaja, 3-1 en la segunda manga. 0 - 0 SET 2 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto ADV - 40 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Se le resiste el juego a Nadal, su última bola se queda en la red. Deuce. 40 - 40 SET 2 2 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

40 - 30 SET 2 2 - 1

El revés de Daniel Evans se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans 15 - 30 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 15 SET 2 2 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 2 2 - 1

Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red

Daniel Evans cierra el juego con un saque directo y recorta diferencias en el marcador del segundo set aunque recordemos que Nadal mantiene un break a favor. Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 40 SET 2 2 - 0

Daniel Evans no consigue superar la red con su volea 15 - 40 SET 2 2 - 0

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 2 2 - 0

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto Evans y Nadal ya están de nuevo en la pista calentando, ha salido el sol en Montreal y el partido va a poder completarse en unos minutos. Parece que llegan buenas noticias desde Montreal y tras este largo parón se va a poder reanudar el partido en los próximos minutos. No pueden continuar, se retiran de nuevo a vestuarios.

De momento los dos tenistas esperan en pista para conocer la decisión del juez de silla. Vuelve a llover sobre la pista y afloran de nuevo los paraguas en la grada. Saque directo de Nadal para ganar el juego y confirmar el break anterior. 2-0 para él en esta segunda manga. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans 40 - 15 SET 2 1 - 0

Gran resto de derecha de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera BREAK DE NADAL. Gran juego del manacorense que consigue lo que hizo Evans en el primero, comenzar rompiendo el saque de su rival. 0 - 0 SET 2 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniel Evans

Buen paralelo de Rafa que arranca con mejor pie este segundo set ya que ahora dispone de dos bolas de rotura. 40 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto 30 - 15 SET 2 0 - 0

Gran volea desde media pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera

Un primer set que se ha decidido en el tie break. En él, Daniel Evans dispuso de la oportunidad de llevarse este asalto pero entonces apareció la versión más luchadora de Rafa para impedirlo y revertir la situación. SET PARA RAFA. El balear lo celebra y no es para menos porque le ha tocado sufrir para poder ganar esta primera manga. Comenzó mejor Evans que se puso con 2-0 tras romper el primer servicio de Nadal. 0 - 0 SET 1 7 - 6

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera 7 - 6 SET 1 6 - 6

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Daniel Evans 6 - 6 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto

Salva la papeleta Rafa que ahora tiene el servicio. 5 - 6 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Bola de set para el tenista británico que ha ganado el punto anterior con una gran derecha. 4 - 6 SET 1 6 - 6

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Respira Rafa que pone el 5-4 aunque Evans tiene ahora dos saques para poder cerrar este primer set.

4 - 5 SET 1 6 - 6

Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red 3 - 5 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Se le complica el tie break a Nadal, 5-2 para Daniel Evans. 2 - 5 SET 1 6 - 6

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera

2 - 3 SET 1 6 - 6

La volea de Daniel Evans se va fuera Passing de Evans que toma ventaja en esta fase de la primera manga. 1 - 3 SET 1 6 - 6

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniel Evans supera a Rafael Nadal y gana el tanto Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera

1 - 0 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Juego en blanco para el tenista británico, nos vamos al tie break. Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 40 SET 1 6 - 5

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto Saque liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Nadal y Evans de nuevo en pista, el partido se va a reanudar. Se para el partido de nuevo por la lluvia y ahora los tenistas se retiran a vestuarios a la espera de que se pueda reanudar pronto. Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Juego para Nadal que se asegura el tie break con el 6-5. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera

40 - 0 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera 30 - 0 SET 1 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Juego para Daniel Evans que ha conseguido levantar dos puntos de set para igualar el marcador. Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 40 SET 1 5 - 4

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Nueva ventaja para el tenista balear. ADV - 40 SET 1 5 - 4

Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red La salva Evans con un gran primero y una gran volea.

40 - 40 SET 1 5 - 4

Gran volea desde media pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Bola de set para Nadal que puede finiquitar la primera manga. 40 - 30 SET 1 5 - 4

Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 5 - 4

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniel Evans 15 - 30 SET 1 5 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Otro juego en blanco para Nadal que coloca el 5-4 y dispondrá ahora de la oportunidad de cerrar la primera manga al resto. 0 - 0 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans

Saque liftado de Rafael Nadal, Daniel Evans no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Juego en blanco para Daniel Evans que sigue muy metido en el encuentro. El británico está jugando con la intensidad necesaria para poder plantar cara a Rafa en este inicio. Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Segundo saque directo de Rafa en este encuentro que le otorga el juego y le permite ponerse por primera vez por delante en el marcador. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera

40 - 40 SET 1 3 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Gran punto jugado por ambos tenistas que ha cerrado Rafa con un remate desde la red. 30 - 30 SET 1 3 - 3

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniel Evans 15 - 30 SET 1 3 - 3

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera BREAK DE RAFA. El balear consigue equilibrar este primer set, 3-3. 0 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Segunda bola de rotura para Nadal que no pudo aprovechar la primera.

ADV - 40 SET 1 2 - 3

El revés de Daniel Evans se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Bola de break para Rafa que dispone de una buena oportunidad para recuperar el servicio perdido en el juego inicial. 40 - 30 SET 1 2 - 3

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 15 SET 1 2 - 3

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans Primer punto que gana Nadal al resto en este encuentro y ha sido por una doble falta cometida por su rival. Daniel Evans falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Se reanuda el partido tras un pequeño parón porque había comenzado a llover. Al servicio Evans.

Ahora es Nadal el que gana con su saque en blanco. Sigue mandando el británico en el marcador con el 3-2. 0 - 0 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera 30 - 0 SET 1 1 - 3

La dejada de Daniel Evans se estrella en la red Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans

Nuevo juego en blanco para Daniel Evans que no cede con su servicio. Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 30 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Juego para el manacorense, el primero que gana en este partido. Pone el 2-1, todavía con un break en contra. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Punto trabajado de Rafa que parece que se va entonando tras dos primeros juegos en los que se ha mostrado algo dubitativo. Muy cerca de ganar éste con el 40-0. 40 - 0 SET 1 0 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans 30 - 0 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Y otra bola de Rafa que se queda en la red. Juego en blanco para Daniel Evans que certifica el break anterior y ya manda 2-0 en el marcador de la primera manga. 0 - 0 SET 1 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 0 - 40 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

0 - 15 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto BREAK DE EVANS. Mal arranque de encuentro para Nadal que pierde el servicio en el juego inicial. 0 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Primera bola de break para el tenista británico que ha presionado muchísimo a Rafa en este último punto y ha terminado por provocar su error. 30 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Se vuelve a poner por delante en este juego Evans tras el golpe de Nadal que se marchó al pasillo de dobles. 15 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Primer punto al resto para Daniel Evans ya que la volea en la red de Rafa no pasó de ella.

0 - 15 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Comienza el encuentro. Este año ha disputado la segunda final de su carrera, en el ATP 250 de Delray Beach, pero la perdió ante Radu Albot en el tie break del tercer y decisivo set. Daniel Evans estuvo un año fuera de las pistas tras dar positivo por cocaína en el Conde de Godó de 2017. Un mes antes había alcanzado su mejor posición en el ranking ATP, 41º. En 2018 volvió a la competición y actualmente es el número 53 del mundo. Este será el primer enfrentamiento en el circuito entre Nadal y el británico Daniel Evans que viene de eliminar en la primera ronda a Álex de Minaur. Antes se había metido en el cuadro principal tras superar en la previa a Kwiatkwoski y Marcel Granollers.

Ahora, Rafa Nadal intentará ganar en dos temporadas consecutivas este título de Montreal, algo que no ha logrado hacer anteriormente. El de Manacor venció en la final de la pasada edición de este torneo a Stefanos Tsitsipas para lograr su cuarto título en Montreal. Nadal ha ganado las cuatro finales que ha disputado en él (2005, 2008, 2013 y 2018). Buenas tardes. Rafa Nadal arranca en Montreal donde es el vigente campeón para tratar de revalidar el título y como preparación de cara al último Grand Slam de la temporada, el Open USA.