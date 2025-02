Un efectivo Nadal aplaca a Mannarino

Crónica

Para alguien que lo ha ganado casi todo, los pequeños retos son los que lo alimentan para seguir trabajando. Para Rafael Nadal , de nuevo en las pistas después de conquistar su cuarto US Open, el Masters 1.000 de París-Bercy se torna uno de esos pequeños desafíos para encontrar una motivación que, en su caso, pocas veces escasea. Ganar uno de los tres torneos de esta entidad que no existen todavía en su vitrina se confirma como esa barrera que ha comenzado a superar con un partido serio y efectivo contra Adrian Mannarino .

A pesar de la falta de rodaje evidente, Nadal no faltó a su cita con la victoria. Sin embargo, el balear tuvo que afanarse porque la contundencia de sus golpes no pudieron doblegar con facilidad a Mannarino, impecable con su servicio aunque temblón en los puntos al límite. Los estrenos en los torneos, sobre todo tras un tiempo sin competir, suelen ser traicioneros, por muy Nadal que sea uno. Y aún así, 23 golpes ganadores y solo once errores.

Mannarino apostó por un juego directo, plano y sin apenas concesiones; la única manera de afrontar el reto que supone Nadal, en cualquier superficie, en cualquier ronda, en cualquier momento del año.

El francés lo intentó, poderosísimo su servicio, abierto y complicado para la respuesta del balear. También se plantó bien al fondo de la pista, con golpes muy duros y una derecha que abría ángulos y descerrajaba las defensas del balear. El encuentro, sin grandes brillanteces pero sí un tenis efectivo y agresivo, apenas otorgó concesiones a ninguno de los dos. Pero Nadal siempre es Nadal y su constancia y paciencia siempre acaban por hacer mella en el aguante de los rivales.

Mannarino era consciente de ello y aún así, aun superando dos bolas de break en contra –una en el octavo juego, otra en el décimo– cedió cuando ya el set prometía muerte súbita. Allí, en el alambre, donde los puntos los gana más la cabeza que las piernas y la mano, el francés cedió . Una doble falta inusual a juzgar por los once saques directos que había acumulado hasta el momento, un error tonto con el revés y dos buenos golpes de Nadal le dieron al balear el set al resto. Contra el balear no puedes fallar. Nunca.

Porque el balear, que por algo el lunes será de nuevo número 1, exige y exige y exige aunque no exhiba la superioridad de las rondas donde se juegan los títulos.

A este Nadal posmatrimonio le costó encontrar la velocidad de brazo para convertir la pelota en un látigo. Tuvo la potencia, pero se dejaba mucho espacio que el francés encontró con facilidad. Para el resto faltaba cierta frescura de piernas y de reflejos que lo ha convertido en uno de los mejores restadores del circuito. El servicio de Mannarino, trece «aces», tampoco dejaba mucho margen.

Los juegos, rapidísimos, apenas dejaban tiempo para la disertación, para la estrategia. Algo que favorecía por momentos a Mannarino, consciente de que en los grandes intercambios, Nadal tiene más recursos .

Wawrinka, segundo paso

Pero el próximo número 1 tiene un recurso privilegiado: la mentalidad, la facilidad para atacar la persistencia del rival y debilitar sus energías.

Aceleró al resto en el octavo juego, rompiendo el respeto y la igualdad, atenazando la confianza del francés, tembloroso de golpe ante los derechazos del español y con su propio servicio. Ahí donde Nadal se crece y empequeñece a los demás. Al filo del set. Con 4-5 y saque, el francés notó de nuevo toda la presión: envió un remate fácil a la red, dudó a la hora de atacar y el balear lo sacó de la pista con un drive, y otro error sentenció su derrota. A pesar de haber hecho todo bien, de haberlo dado todo, de haber puesto en problemas a su rival. Pero ese rival es el próximo número 1 del mundo y ante él no se puede fallar. Nunca.

Nadal se crece en un partido trabajado para medirse el jueves (19.30, Movistar) a Stan Wawrinka. Un segundo paso de entidad. Novak Djokovic también venció en un engañoso estreno al francés Corentin Moutet (7-6 (2) y 6-4).

4 - 6 15 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 5 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 30 - 15 15 - 15 0 - 15 4 - 4 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 0 - 15 3 - 4 40 - AD 40 - 40 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 3 - 3 40 - 0 30 - 0 15 - 0 2 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 2 - 2 AD - 40 40 - 40 40 - 30 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 1 - 2 30 - 40 15 - 40 15 - 30 0 - 30 0 - 15 1 - 1 AD - 40 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 15 - 0 0 - 1 0 - 40 0 - 30 0 - 15 5 - 7 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 5 - 6 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 5 - 5 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 4 - 5 0 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 4 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 0 - 15 3 - 4 30 - 40 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 3 40 - 0 30 - 0 15 - 0 2 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 2 - 2 AD - 40 40 - 40 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 0 - 15 1 - 2 30 - 40 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 1 - 1 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 0 - 1 0 - 40 0 - 30 0 - 15