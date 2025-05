No suelo escribir sobre tenis; me gusta, más bien diría que me apasiona. Disfruto de su plasticidad, admiro el manejo de la presión de sus protagonistas y lo practico, con más intención que acierto, siempre que puedo. Pero hoy no voy a hablar de tenis, ... lo voy a hacer de un tenista, del TENISTA.

Para todos aquellos que disfrutan de la práctica de algún deporte de forma amateur les confesaré que el deporte profesional no es sano. En el aspecto físico, cuando el cuerpo te empieza a enviar señales de alarma, en forma de amago de lesión e incluso de dolor, es precisamente cuando tu ‘profesionalidad’ no te permite parar; arriesgas y no siempre sale bien. En el aspecto mental, ese punto de break o el saque que puede definir el partido ponen a prueba tu entereza, no la falta de nervios sino la capacidad para controlarlos. Estrés, mucho estrés. Y en cuanto a la técnica, que en ciertos niveles se presupone, se subordina al buen estado del físico al control mental. Es lo que hay, el síndrome del fenómeno de los entrenamientos. Y para terminar está la exposición social y mediática, complicada de asumir y fácil de embarrar. Ayer, por decimocuarta vez, Rafa Nadal se coronaba en la tierra batida de Roland Garros, su torneo, y llegaba a veintidós Grand Slams. Me pongo de pie ante tal demostración de grandeza deportiva, única y posiblemente inigualable. Pero este Rafa Nadal de las grandes cifras no es el Rafa que me atrapó desde que le vi jugar por primera vez en RG frente al que se consideraba gran exponente de su generación, Richard Gasquet. En la pista central, frente al ídolo local, Rafa dio su primera lección de lo que ha supuesto su filosofía de vida. Me interesa, y mucho, el Rafa doliente, por cómo ha sabido asumir su realidad física, por cómo ha trabajado durante más de tres lustros para burlar la amenaza que suponía para su carrera y, sobre todo, cómo ha evitado utilizarla como excusa, ignorándola en la derrota. Me interesa, y mucho, el Rafa de los puntos importantes, de la serenidad por bandera. Me interesa, y mucho, el Rafa virtuoso, con golpes infinitos, para el que cada entrenamiento es una nueva oportunidad para mejorar, incluso desde la excelencia. Y para terminar, me interesa, y mucho, esa parte de su vida y de su personalidad que nos permite ver al deporte y al deportista como algo ejemplar. Rafa, no te has retirado y ya te echo de menos. Noticias relacionadas Crónica: 'Nadal es inexplicable'

Nadal no se rinde con su lesión en el pie: «Hay que buscar una solución»

