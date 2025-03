Kyrgios carga contra el US Open

El tenista Nick Kyrgios arremetió contra los organizadores del US Open tras decidir que se celebrara el Gran Slam en las fechas acordadas , del 31 de agosto al 13 de septiembre. El australiano tildó de «egoístas» a la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) por forzar a que se dispute el torneo.

A pesar del coronavirus y las dificultades que entraña celebrar una competición de estas características, la USTA decidió seguir adelante con el plan primigenio y adoptar unas medidas de prevención estrictas. Novak Djokovic, Simona Halep o Ashleig Barty ya indicaron sus reticencias a participar debido a las restricciones, toda vez que se valora que no se otorguen puntos.

Kyrgios también habla ahora de sus preocupaciones sobre estar 14 días en aislamiento y el resto de medidas. «Gente que vive en Estados Unidos por supuesto que están forzando para que se celebre el US Open. Egoístas» , escribió el número 40 del mundo en Twitter. «Preparaé mi traje para materiales peligrosos para cuando viaje desde Australia y luego otras dos semanas de cuarentena a la vuelta». El australiano incluso preguntó estos días a los tenistas Djokovic, Nadal y Federer si se disputaría finalmente el US Open. No obtuvo respuesta pública.

Sin embargo, no todos están en contra de la celebración del último Grand Slam del año. La americana Danielle Collins aboga por disputar el torneo para que los tenistas tengan la posibilidad de ganar dinero de nuevo. «Es fácil cuando alguien gana 150 millones de dólares en su carrera decirle a la gente qué tiene que hacer con su dinero, y después intentar anular el US Open», expuso en las redes sociales refiriéndose a Djokovic.