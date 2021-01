Los ingeniosos entrenamientos de los tenistas en sus habitaciones

Ante la imposibilidad de salir de sus habitaciones de hotel en Australia, imperativa la cuarentena para más de setenta tenistas (72) desplazados a Melbourne por haber volado en aviones con algún caso positivo de coronavirus entre los pasajeros, esos jugadores se las ingenian para mantener mínimamente la forma durante estos 14 días de confinamiento. Sin apenas espacio físico para ejercitarse, los tenistas se inventan actividades como utilizar la pared como contrincante, jugar con el colchón, realizar ejercicios de reflejos con las manos, correr hasta cinco kilómetros de punta a punta del dormitorio o completar rutinas aeróbicas. No hay posibilidad de salir de las habitaciones ni hacer trabajo en pista, así que no les queda otra que innovar. Realmente hay quien exprime al máximo la cabeza para tener el cuerpo activo.

Getting that forehand ready for @AustralianOpen 😜💪😂 #quarantineday3 pic.twitter.com/d1F7JFTqI5

One way to do my quarantine workout in my hotel room...

.

Trening podczas kwarantanny w pokoju hotelowym? Można i tak.#AusOpenpic.twitter.com/1OiItCwTnB