15 - 0 SET 2 1 - 1

Filip Krajinovic con una volea cercana a la red consigue el punto Le devuelve Rafa el juego en blanco a su rival. Dominio absoluto del servicio en estos primeros compases de la segunda manga. Saque liftado de Rafael Nadal, Filip Krajinovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 40 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Filip Krajinovic y consigue el punto

0 - 30 SET 2 1 - 0

El revés de Filip Krajinovic se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Filip Krajinovic y consigue el punto Juego en blanco para Filip Krajinovic en el comienzo del segundo parcial. Es la primera vez que el tenista balcánico consigue llevar la iniciativa en el marcador y habrá que ver como se desenvuelve ante este escenario. 0 - 0 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 0 SET 2 0 - 0

Filip Krajinovic con una volea cercana a la red consigue el punto

30 - 0 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera Filip Krajinovic despertó y, en su mejor juego hasta el momento, sorprendió a Rafa desde la zona de resto para devolverle el break. Este toque de atención propicio que el campeón en tres ocasiones de este torneo subiera claramente el nivel y haya terminado por adjudicarse el primer parcial de forma confortable. Claramente de menos a más el tenista de Manacor en esta primera manga. Comenzó algo atascado con el saque, no obstante aprovechó los constantes errores de Filip Krajinovic para comenzar rompiéndole el servicio y situarse con un 3-0. NADAL SE LLEVA EL PRIMER SET DEL PARTIDO !!! Y lo cierra a lo campeón, con un ace, su segundo saque directo.

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Filip Krajinovic TRES BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL !!! 0 - 40 SET 1 3 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Filip Krajinovic y consigue el punto 0 - 30 SET 1 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Filip Krajinovic y consigue el punto 0 - 15 SET 1 3 - 5

El golpe de derecha de Filip Krajinovic se va fuera

Cumple con su parte Filip Krajinovic. Se anota su saque y obliga a que sea Rafa el que intente cerrar este primer parcial con el servicio. Saque liftado de Filip Krajinovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 0 SET 1 2 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Filip Krajinovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 1 2 - 5

Filip Krajinovic con una volea cercana a la red consigue el punto Saque liftado de Filip Krajinovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Confirma Nadal el break con una sensacional derecha ganadora paralela. El jugador español ya se sitúa a un solo juego de poder llevarse la primera manga. Ha subido claramente el nivel Rafa después de encajar el break en contra. 0 - 0 SET 1 2 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Filip Krajinovic y consigue el punto 15 - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Filip Krajinovic se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Filip Krajinovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 4

El revés de Filip Krajinovic se va fuera CONTRABREAK DE RAFA NADAL !!! Hay que mantener el nivel todo el tiempo ante el tenista balear. El mínimo despiste se paga caro, como le ha ocurrido ahora al serbio. 0 - 0 SET 1 2 - 4

El revés de Filip Krajinovic se va fuera Doble bola de break para Nadal !!! 15 - 40 SET 1 2 - 3

Filip Krajinovic estrella su golpe de revés en la red

15 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Filip Krajinovic y consigue el punto 15 - 15 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 2 - 3

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Filip Krajinovic y gana el tanto Los dos jugadores han aprovechado las dos únicas bolas de rotura que han tenido y el choque se iguala después del mal inicio de partido de Filip Krajinovic. BREAK DE KRAJINOVIC !!! Ha sorprendido ahora el jugador balcánico, dando claramente un paso hacia delante y mostrándose más agresivo para tratar de llevar la iniciativa en los puntos.

0 - 0 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera BOLA DE BREAK PARA KRAJINOVIC !!! Ha despertado el serbio y ahora pone en un aprieto al jugador de Manacor con su servicio. ADV - 40 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 1 1 - 3

Filip Krajinovic con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 40 SET 1 1 - 3

El revés de Filip Krajinovic se va fuera

30 - 30 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 15 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Filip Krajinovic Inaugura Filip Krajinovic su casillero de juegos. Ha cometido Rafa ahora varios errores y eso le ha permitido al serbio respirar y disfrutar de su primer juego de relativa calma.

0 - 0 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque liftado de Filip Krajinovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 3

Filip Krajinovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 0 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Ha ofrecido algún destello el tenista balcánico, pero mucho tendrá que mejorar si quiere mantener el buen nivel exhibido hasta el momento en la presente edición de Indian Wells y sorprender al actual número 2 de la ATP. Confirma Nadal el break conseguido en el juego anterior y se marcha al primer descanso con una importante ventaja en el simultáneo. 0 - 0 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Filip Krajinovic se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Filip Krajinovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 2

Filip Krajinovic estrella su golpe de derecha en la red

15 - 15 SET 1 0 - 2

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera BREAK DE NADAL !!! Rompe el saque de su rival el tenista español. Ha aprovechado los errores del serbio para tomar ventaja en el marcador en este tramo inicial de la contienda. 0 - 0 SET 1 0 - 2

Filip Krajinovic estrella su golpe de derecha en la red BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! El balear dispone a las primeras de cambio de su primera oportunidad de quiebre del partido.

30 - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Filip Krajinovic se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 1

El revés de Filip Krajinovic se va fuera Saque liftado de Filip Krajinovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Filip Krajinovic con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 0 - 1

El globo de Filip Krajinovic se va fuera

Se adjudica Nadal su primer juego del partido, con su saque. No ha podido colocar los primeros servicios y ha tenido que trabajar después de que el serbio se situara con un amenazador 0-30 en el tanteador. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Filip Krajinovic y consigue el punto 30 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Filip Krajinovic se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Filip Krajinovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 0

Filip Krajinovic estrella su golpe de revés en la red

30 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

Filip Krajinovic con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Los dos jugadores ya se encuentran sobre la pista realizando los ejercicios de calentamiento. Ninguno de los dos tenistas han perdido un solo set en sus encuentros previos antes de llegar hasta este lance de octavos de final. Esta será la primera ocasión en la que se enfrenten ambos jugadores en un partido oficial, por lo que no tenemos referencias previas de lo que podría pasar hoy sobre la pista. Filip Krajilovic ocupa el puesto 113 del ranking ATP. El jugador serbio aún no ha logrado ningún título en su trayectoria profesional y su mejor resultado del presente ejercicio lo logró al alcanzar los cuartos de final en Montpellier. Mientras, en el Open de Australia avanzó hasta la tercera ronda, su mejor resultado hasta el momento en un torneo de Grand Slam.

DATO. Rafa Nadal es el tenista con más entorchados en torneos de Masters 1000 en la Era Open (33), solo una más que Novak Djokovic (32) y cinco más que los conseguidos por Roger Federer (27). El tenista balear no ha tenido mayor dificultad para derrotar a sus dos primeros rivales en el torneo. Arrasó en su debut ante el estadounidense Jared Donaldson por un doble (6-1, 6-1), mientras que ayer se impuso frente al argentino Diego Schwartzman también por la vía rápida (6-4, 6-1). Rafa Nadal ocupa actualmente el número 2 de la ATP y encara su tercer torneo de la temporada después de alcanzar la final en el Open de Australia y de caer en la segunda ronda del Abierto de Acapulco. El manacorense afronta este año su 14ª participación en Indian Wells, un campeonato cuyo trofeo ha levantado en tres ocasiones (2007, 2009 y 2013), aunque desde entonces no ha vuelto a disputar la final. Su mejor resultado de las tres últimas campañas fue alcanzar las semifinales en 2016, mientras que se perdió la edición del año pasado por lesión. Nadal intentará certificar hoy su undécima presencia en los cuartos de final del torneo californiano, el primer Grand Slam de la temporada.

Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Rafa Nadal y Filip Krajinovic, correspondiente a los octavos de final de esta edición 2019 de Indian Wells. Preparados? Comenzamos