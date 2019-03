Roger Federer sucumbió ante Dominic Thiem en la final de Indian Wells. Pese a que el tenista suizo empezó ganando el primer set del partido, acabó perdiendo los dos siguientes, despidiéndose así del primer Master 1.000 de la temporada.

Sin embargo, Federer dejó sobre la pista muestras del gran nivel al que se encuentra. Prueba de ello fueron los dos globos que salvó de Thiem. Aun así, el tenista austriaco no perdonó cuando pudo y acabó llevándose el punto. Esto no impidió que el público presente en las gradas de Florida reconociera el juego del suizo.

