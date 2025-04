La gran evolución de Nadal: menos explosividad, más recursos

Desde el domingo, día de autos que consagró a Rafael Nadal como el más grande entre los grandes, es casi imposible no dar con alguna imagen de aquel tenista irreverente con greñas, pantalones piratas y camiseta verde sin mangas que puso a París patas arriba en 2005, año de su primer Roland Garros . Quince temporadas después, el español sigue ganando en Francia, pero lo hace de otro modo, un jugador completamente evolucionado y reconvertido por las exigencias del guión, tan perfeccionista que siempre está buscando cosas que mejorar. «Rafa ha demostrado que es capaz de adaptarse a todo. Ha ganado en altura, al nivel del mar....», cuenta siempre Carlos Moyà , quien le dio un giro al día a día del mallorquín cuando, en 2017, suplió a Toni Nadal en el banquillo. «Fue lo suficientemente humilde como para darse cuenta de su debilidad o qué podía mejorar. Y esa es la clave. Le habíamos estado diciendo durante un año que su servicio tenía que ser mejor, pero él era reacio a cambiar algo», explicó el técnico al poco de asumir el relevo. Nuevas dinámicas y nuevas propuestas.

«Es parte de su grandeza, no hay día en el que no nos pida trabajar esto o aquello para ser mejor tenista, es un competidor único», cuenta Francis Roig al otro lado del teléfono. Roig, entrenador del campeón de 20 Grand Slams, se pone a hacer memoria y desgrana para ABC cómo han cambiado los principales golpes desde el Nadal del ayer al de hoy, desde el Nadal de las 19 primaveras al Nadal de los 34 otoños. En esencia, ahora carece del poderío físico de antes, pero, por contra, tiene muchísimas más herramientas para resolver situaciones inesperadas. «Inteligente lo ha sido siempre. Es menos explosivo, evidentemente por la edad, pero tiene más recursos y más sensaciones que antes». Solo así se entiende que siga coleccionando trofeos, ya van 86.

Derecha más versátil.

«Hay muchas cosas a destacar, pero lo principal es que es menos repetitiva», introduce Roig. «Antes jugaba más al revés y, a base de repeticiones, quería desgastar al rival. La de hoy es más versátil. No digo más buena, digo más versátil. Se habla mucho de su derecha paralela, pero ahora es capaz de jugar más como zurdo, cambia más velocidades, entra mejor en pista... Antes era como un martillo. Pum, pum, pum, pum hasta agotar al rival». Sobra decir que la derecha es fundamental para que Nadal sienta que domina el punto, es su golpe de confianza.

Revés muy mejorado.

«Muy mejorado», sentencia sin titubeos Roig. «A ver, también es mucho más versátil. Antes, la pelota volaba por encima del pasillo del rival. También hay que decir que la mayoría de golpes se quedaban por el medio de la pista. Hoy juega más el ángulo corto, no a tirar siempre tan fuerte. Es más pausado, la pelota le sale más fácil, apoya más con el peso delante. Cambia más las alturas, sobre todo en el paralelo, y entra muy bien». Roig se detiene y pide que se remarque algo: «Tiene un cortado estupendo. Creo que en la final ante Djokovic hizo el mejor partido de su vida con el cortado. Ha ganado feeling y es capaz de construir con el cortado. Antes era un recurso que utilizaba cuando tenía miedo», comenta su entrenador, quien insiste muchísimo en ese golpe en cada sesión de trabajo. «Y está también el revés cruzado. Si no abres la pista por la derecha... Hay que jugar en pista y eso significa que la pelota tiene que correr. Sus rivales, ahora, corren mucho más que antes. Podría decir que hoy entra en pista mejor con el revés que con la derecha», añade.

El saque como arma.

«Ha tenido una evolución muy buena, solo hay que ver las velocidades. Lo más importante es que da la sensación de que ahora mismo para él es un arma. Antes, el objetivo era poner muchos primeros y que no le atacasen mucho», acepta Roig. Nadal no es un sacador, pero tiene un servicio más que digno. «Evidentemente, se puede mejorar, pero saca mucho mejor que antes. Y con el segundo igual, la velocidad ha subido una pasada».

Margen en la red.

Roig cree que aquí se puede sacar más de Nadal. «Rafa domina bien la red. La volea se puede mejorar, es verdad. Pero ha habido evolución y su juego de piernas en la red es de lo mejor que he visto. Tiene margen en la ejecución, pero trabaja mucho en ello. Tiene una habilidad en el cuadro de saque infinitamente mejor que cuando ganó en París en 2005».

Resto más agresivo

«Tiene mucha más capacidad para restar delante que antes. Ya no solo resta atrás, también da un paso al frente y toca mejor la pelota estando delante, no le flota tanto la bola. Su gesto es mucho mejor. Cuando está atrás, increíble como siempre. En definitiva, es un juego mucho más dinámico».

Calidad de movimientos

«Es una de las claves, lo es todo», exclama Roig, muy gráfico en sus ejemplos. «Hay mucho menos desgaste. Rafa ha cambiado el desplazamiento rápido por calidad en el desplazamiento. No por ser rápido te has de mover bien y no por ser lento te has de mover mal. Lo has de hacer con sentido y criterio, de manera coordinada. Si llegas bien, te ayudas con el movimiento. Rafa, hoy en día, se mueve estupendo. Es menos rápido, pero se mueve mejor».

Mente privilegiada

He aquí la principal diferencia entre Nadal y el resto de mortales. «Eso no cambia. He visto muchas generaciones que se han ido apagando. Al margen del físico, el aspecto fundamental para seguir ahí es el mental. Cuantas más veces juegas, más miedo tienen los jugadores. Pasas por situaciones malas, por inseguridades... Y él es una persona que ha demostrado ser un fenómeno. Bueno, tuvo aquel bajón entre 2014 y 2015, pero nada más. Estando a esta edad como estás... O estás bien de cabeza, o no puedes aguantar esta exigencia».