Un golpe de Rafa Nadal, elegido por los seguidores de la ATP como el mejor de 2020

Los seguidores del circuito ATP a través de las redes sociales han elegido un golpe de Rafa Nadal como mejor del año 2020. En concreto una potente derecha que dejó clavado a su rival en los octavos de final del Open 500 de Acapulco, el serbio Miomir Kecmanovic.

El torneo mexicano vuelve a dar de esta manera una alegría al tenista balear, pues en sus pistas se proclamó este año campeón, sumando este título a su palmarés por tercera vez.

Nadal derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz.

🏅 Our instagram followers have spoken...



Your 2020 ATP Shot of Year winner is @RafaelNadal! pic.twitter.com/BcIDOghqOz