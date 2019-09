El US Open de Rafa Nadal está resultando extraordinario... incluso en los calentamientos. El balear, clasificado ya para las semifinales del último Grand Slam del año (se medirá al italiano Matteo Berrettini), no dio su mejor golpe en el partido de cuartos ante el argentino Diego Schwartzman, sino justo antes de empezar.

Al tenista balear le retaron a que golpeara la bola hasta la cabina de retransmisión del a Arthur Ashe, donde se encontraba como comentarista estrella John McEnroe. Nadal no se lo pensó dos veces y golpeó la pelota con una certeza extraordinaria. La bola entró por la ventana de la cabina y fue recogida por el narrador principal, que la enseñó a la grada.

There's a reason they call it a BULLSeye, right @RafaelNadal? 🎯😂👏#USOpenpic.twitter.com/BQWMzSzGBH