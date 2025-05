Serbia, campeona de la Copa ATP tras ganar a España en el dobles

Crónica

Novak Djokovic ya tiene su título por equipos, henchido siempre el serbio cuando le toca capitanear al grupo. Se ha multiplicado por mil en esta competición -ocho victorias- hasta atrapar por fin este trofeo, después de que perder en la semifinal de la Copa Davis se le clavara como una daga. Y se resarce a lo grande, hinchado el pecho después de despachar a Rafa Nadal en su encuentro individual (6-2 y 7-6 (4)) y completar la faena con el liderazgo en la partida de dobles, con Viktor Troicki a su lado, contra Feliciano López y Pablo Carreño.

El balear, a quien se esperaba también en el doble para otro capítulo contra el de Belgrado, decidió con su equipo no participar en el tercer punto . «He jugado mucho tenis estos días y las energías están más bajas de lo normal. He jugado un partido largo ayer, otro superlargo anteayer, también el último día en Brisbane. Y confío en mis compañeros, que lo han estado haciendo muy bien», admitió que incluso hay alguna molestia en su cuerpo después del desgaste. Y aunque fue el primero en levantarse para animar a López y Carreño cuando se necesitaba y para dar consejos cuando se le requería, no fue suficiente.

Porque Djokovic ejerció de líder con galones , con sus buenos golpes desde el fondo, sus servicios acertados y, sobre todo, un punto de adrenalina superior a todos. El respeto y la mesura en la celebración que mostró contra Nadal se evadió en cuanto se puso el traje de doblista. A un solo punto del título. Todo pasión, calentó a la grada, solicitó su apoyo cuando recuperaron el break; lanzó puños y gritos al aire cuando consiguieron el set. Y en esa ola manejó a la perfección la presión del encuentro, encantado con llevar la bandera de Serbia en su pecho, y apoyado en un Troicki que encontró por fin la redención con un nivel que recordó al jugador que rozó el top ten allá por 2011.

Troicki , que se había marchado de la Caja Mágica madrileña pidiendo perdón porque dos errores suyos dieron el pase a la final para Canadá, sacó con nota su reválida. Quería quitarse de encima aquella imagen ya para el recuerdo de su rostro enterrado en la toalla, a la que se unió la fotografía del equipo entero con lágrimas en los ojos en la sala de prensa porque se despedían de un torneo por equipos para redondear una generación de oro.

Djokovic y Troicki resolvieron con un break en el tercer juego del segundo parcial el punto definitivo, más agresivos siempre para empequeñecer a los españoles, que comenzaron con muchas ganas, pero fueron diluyéndose entre los latigazos del número 2 del mundo desde el fondo, los cruces rápidos de de Troicki y una grada que convirtió el Ken Rosewall Arena en un pabellón de Belgrado.

Se vino abajo cuando le tocó sacar a Djokovic. Cuatro grandes servicios para rubricar un torneo de campeón. Todo victorias en su haber, individuales y en dobles, para llevar a su país hasta el título. Esta Copa ATP no es la Copa Davis, pero se le parece tanto que Serbia la vivió y la celebró como tal . Una Copa ATP de nuevo cuño que ya tiene Djokovic en su vitrina.

6 - 4 40 - 0 30 - 0 15 - 0 5 - 4 15 - 40 15 - 30 0 - 30 0 - 15 5 - 3 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 4 - 3 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 0 - 15 3 - 2 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 3 - 1 40 - 15 30 - 15 15 - 15 0 - 15 2 - 1 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 2 - 0 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 AD - 40 40 - 40 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 6 - 3 40 - 0 30 - 0 15 - 0 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 4 - 3 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 AD - 40 40 - 40 30 - 40 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 2 - 3 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 1 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 1 - 2 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 0 - 2 0 - 40 0 - 30 0 - 15 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15