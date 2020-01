Feliciano López/Carreño-Behar/Fumeaux en directo

Actualizar

Gracias por seguir el partido con nosotros, así como la eliminatoria! Esperamos que pasen una buena tarde y nos vemos en la próxima! Cierra la serie contra Uruguay con otro 3-0 gracias a la predisposición de Feliciano y Pablo, que se vieron obligados a poner una marcha más y lo hicieron para evitar la derrota! Gran partido el realizado también por Ariel Behar y la sorpresa de Juan Martín Fumeaux, por momentos sin parecer tener 17 años. JUEGO, SET Y PARTIDO PARA ESPAÑA! PUNTO DE PARTIDO!

LO TIENE TODO DE CARA ESPAÑA! 8-3 en el supertiebreak y solo quedan dos puntos más para mantener a España invicta! Buen juego ahora de Pablo y Feliciano para evitar la derrota. Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Fumeaux Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Ariel Behar Juan Martín Fumeaux falla su segundo servicio, doble falta 4 - 2 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Fumeaux se va fuera

Saque plano de Feliciano López, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Ariel Behar no puede precisar el resto y la bola se va fuera 1 - 2 SET 3 0 - 0

Ariel Behar con una volea cercana a la red consigue el punto 1 - 1 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Ariel Behar y consigue el punto 0 - 1 SET 3 0 - 0

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red

0 - 0 SET 2 3 - 6

Ariel Behar con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 40 SET 2 3 - 5

Feliciano López estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 3 - 5

Juan Martín Fumeaux con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 2 3 - 5

La volea de Juan Martín Fumeaux se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 5

Juan Martín Fumeaux con una volea cercana a la red consigue el punto

Se hizo el trabajo! Se ganó el servicio y ahora tienen que buscar romper el saque de Ariel Behar, algo harto complicado y más viendo cómo ha transcurrido el segundo set. Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Ariel Behar se va fuera 40 - 30 SET 2 2 - 5

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Ariel Behar se va fuera 15 - 30 SET 2 2 - 5

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

15 - 15 SET 2 2 - 5

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 2 2 - 5

El globo defensivo de Feliciano López se va fuera 5-2! Mala pinta tiene el set! Salvo hecatombe de los charrúas, este parcial tiene color sudamericano. No parece que Feliciano y Pablo vayan a poder levantar esto ahora. 0 - 0 SET 2 2 - 5

Ariel Behar con una volea cercana a la red consigue el punto Juan Martín Fumeaux falla su segundo servicio, doble falta

15 - 40 SET 2 2 - 4

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 2 - 4

Remate desde la red de Juan Martín Fumeaux que no opciones a Feliciano López 15 - 15 SET 2 2 - 4

Juan Martín Fumeaux estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Juan Martín Fumeaux, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Recupera sensaciones la dupla entre Feliciano y Pablo y ahora le toca sacar a Juan Martín Fumeaux! Buena ocasión de recuperar el break...

0 - 0 SET 2 2 - 4

Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Ariel Behar y consigue el punto 40 - 15 SET 2 1 - 4

El globo defensivo de Juan Martín Fumeaux se va fuera Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Fumeaux 15 - 15 SET 2 1 - 4

Feliciano López no consigue superar la red con su volea 15 - 0 SET 2 1 - 4

Ariel Behar no consigue superar la red con su volea

4-1! Abre brecha en el marcador el equipo charrúa con Ariel Behar al frente, tirando del carro y poniendo contras las cuerdas en este aspecto a los dos españoles, algo más perdidos en este set! 40 - ADV SET 2 1 - 3

El globo defensivo de Pablo Carreño Busta se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Juan Martín Fumeaux y consigue el punto 30 - 40 SET 2 1 - 3

Ariel Behar no consigue superar la red con su volea Saque plano de Ariel Behar, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

15 - 30 SET 2 1 - 3

La volea de Juan Martín Fumeaux se va fuera Saque plano de Ariel Behar, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Rompen y se adelantan en el marcador los uruguayos en este segundo set! 0 - 0 SET 2 1 - 3

Gran volea desde media pista de Ariel Behar que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Bola de break para Uruguay! 30 - 40 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Fumeaux que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto 30 - 30 SET 2 1 - 2

Feliciano López estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 1 - 2

La volea de Ariel Behar se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 2

Juan Martín Fumeaux estrella su golpe de revés en la red

0 - 15 SET 2 1 - 2

Ariel Behar con una volea cercana a la red consigue el punto Juego Uruguay! Lo salvó Fumeaux en el punto de oro con un grandísimo saque! Siendo la parte débil del cuadro charrúa, es aquí donde tienen que aprovechar los españoles, aparte de dominar el servicio. Saque plano de Juan Martín Fumeaux, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Juan Martín Fumeaux que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Juan Martín Fumeaux falla su segundo servicio, doble falta

30 - 30 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera 30 - 15 SET 2 1 - 1

Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Juan Martín Fumeaux falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 2 1 - 1

Remate desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que no da opciones a Ariel Behar TREMENDO FELICIANO! Tres saques directos y ponen el empate a uno para seguir con este segundo set del partido!

Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Ariel Behar Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Fumeaux Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Ariel Behar Saque plano de Feliciano López, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera Comienza ganando Uruguay! Buen y potente saque de Ariel, que se nota su veteranía y conocimiento en los partidos de dobles. Sin opciones al resto ahora para los españoles.

0 - 0 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Saque plano de Ariel Behar, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Saque plano de Ariel Behar, el resto de Feliciano López se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 0

Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Ariel Behar y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 0

Juan Martín Fumeaux con una volea cercana a la red consigue el punto

JUEGO Y SET PARA ESPAÑA! No dieron opción alguna a Ariel y Juan Martín Fumeaux de poder remontar! Muy buen juego el desplegado por Pablo y Feliciano, que encarrilan ya la eliminatoria y ponen rumbo fijo al 3-0. 0 - 0 SET 1 6 - 1

Remate desde la red de Feliciano López que no opciones a Juan Martín Fumeaux PUNTO DE SET! Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera 30 - 30 SET 1 5 - 1

Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 30 SET 1 5 - 1

El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera 15 - 15 SET 1 5 - 1

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera Evita el rosco Uruguay! Un potente juego gracias al gran saque de Ariel Behar termina por dar un juego a la dupla charrúa. 0 - 0 SET 1 5 - 1

La volea de Pablo Carreño Busta se va fuera

Saque plano de Ariel Behar, el resto de Feliciano López se va fuera 0 - 30 SET 1 5 - 0

Remate desde el centro de la pista de Ariel Behar que no da opciones a Feliciano López 0 - 15 SET 1 5 - 0

Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red 5-0! Confirman el break y se colocan con todo a favor para ahora, al resto, ganar el set y poder dar a España el primer punto del encuentro! No tiene opciones los uruguayos, sobre todo ante la falta de veteranía del joven Fumeaux. Segundo servicio liftado de Feliciano López, Ariel Behar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Ariel Behar no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera JUEGO PARA ESPAÑA! Se coloca 4-0 y encarrila el set para seguir puntuando! 0 - 0 SET 1 4 - 0

El golpe de derecha de Ariel Behar se va fuera

ADV - 40 SET 1 3 - 0

La volea de Ariel Behar se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 0

Ariel Behar con una volea cercana a la red consigue el punto BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA! 40 - 30 SET 1 3 - 0

La volea de Ariel Behar se va fuera 30 - 30 SET 1 3 - 0

Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Juan Martín Fumeaux y consigue el punto

15 - 30 SET 1 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Ariel Behar que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto 15 - 15 SET 1 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Fumeaux que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto 15 - 0 SET 1 3 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Fumeaux se va fuera SE CONFIRMA EL BREAK! Primer descanso del set y España se coloca 3-0 por delante en esta primera manga! Todo de cara en Perth para que Feliciano y Pablo consigan el tercer punto de la eliminatoria ante Uruguay. Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera

ADV - 40 SET 1 2 - 0

Juan Martín Fumeaux no consigue superar la red con su volea Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Ariel Behar se va fuera 30 - 40 SET 1 2 - 0

Remate desde la red de Ariel Behar que no opciones a Pablo Carreño Busta 30 - 30 SET 1 2 - 0

El remate de Juan Martín Fumeaux se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 0

Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red

15 - 15 SET 1 2 - 0

Feliciano López no consigue superar la red con su volea Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Juan Martín Fumeaux se va fuera BREAK DE LA DUPLA ESPAÑOLA! Se adelantan en el marcador! 0 - 0 SET 1 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Ariel Behar y consigue el punto BOLA DE BREAK!

ADV - 40 SET 1 1 - 0

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que Juan Martín Fumeaux no consigue devolver 40 - 40 SET 1 1 - 0

El revés de Ariel Behar se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 0

Juan Martín Fumeaux con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Ariel Behar, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 0

La volea de Ariel Behar se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 0

Ariel Behar no consigue superar la red con su volea Segundo servicio liftado de Ariel Behar, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Primer juego para España! Feliciano es muy bueno al saque y así se lo ha hecho ver a la dupla charrúa, que solo pudieron restar una vez y ni siquiera rascaron un solo punto. Saque plano de Feliciano López, el resto de Ariel Behar se va fuera Segundo servicio liftado de Feliciano López, Juan Martín Fumeaux no puede precisar el resto y la bola se va fuera

30 - 0 SET 1 0 - 0

Ariel Behar estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Feliciano López, el resto de Ariel Behar se va fuera COMIENZA ELPARTIDO! Ya están los jugadores sobre la pista preparando el inicio del encuentro! Esto está a punto de caramelo! Vamos con ello! Así que no se vayan muy lejos! En unos instantes tendrá lugar el inicio del encuentro de dobles en Perth. Todo preparado para terminar la eliminatoria! Hasta ahora!

Sin embargo, aunque sea solo por orgullo, la pareja charrúa seguro que intentará dar todo de sí misma para no venirse abajo y poder, al menos, dar un punto en la eliminatoria a su equipo. Con los primeros partidos yendo tan cómodos, cuesta pensar que Pablo Carreño y Feliciano López no sean capaces de solventar este duelo de dobles también por la vía rápida. La dupla charrúa también ha efectuado un cambio en su formación, puesto que Pablo Cuevas no va a ser la pareja de Ariel Behar, se supone que por el bajón moral que ha supuesto para el uruguayo su partido ante Nadal. Jugará el jovencísimo Juan Martín Fumeaux, de 17 años. A pesar de que parecía que Rafa podía jugar por sus palabras a pie de pista tras su triunfo en el segundo choque, al final se repite la pareja de dobles que jugó ante Georgia: Carreño y Feliciano. Tras las sendas victorias, bastante cómodas, por parte de Roberto Bautista primero ante Roncadelli y de Rafa Nadal después ante Pablo Cuevas, es el turno del dobles para buscar el 3-0 y conseguir el liderato del grupo.

Buenas tardes y bienvenidos al encuentro de dobles de este Grupo B del choque que enfrenta a España con Uruguay!