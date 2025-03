Federer, un regreso entre algodones y dudas a los 39 años

El 30 de enero de 2020, Roger Federer daba su último raquetazo en un partido antes de un retiro por lesión, por coronavirus y por recuperación que se ha alargado más de 400 días. Aquel viernes, ya mermado, salía derrotado en la semifinal ... del Abierto de Australia contra Novak Djokovic. Y a partir de ahí, el tenis dejó de ser la prioridad para el suizo, mucho más concentrado en recuperar una rodilla derecha que ya le había traído problemas en el pasado y por la que tuvo que pasar por el quirófano en dos ocasiones en este pasado curso.

Le vino bien al suizo el parón por el coronavirus. Aunque solo fuera para poder descansar y recuperar fuerzas tras la operación de febrero mientras el mundo se ponía del revés. Pero, con el tenis ya cogiendo impulso a mitad de año, la rodilla lo obligó a seguir en casa. En junio, con un US Open en el horizonte, Federer apagaba la euforia y encendía las alarmas: segunda artroscopia. A pesar de la buena marcha del inicio de la recuperación, en cuanto se puso a hacer ejercicio en carrera o en bicicleta, surgió un nuevo dolor . «No podía creer que hubiera que hacer otra. No me gustan las cirugías y si hubiera podido la habría evitado. Pero los médicos me dijeron que no había más remedio. Me vine abajo y me hizo cuestionarme todo . Hubo muchas conversaciones con mi equipo», confesó el suizo el pasado domingo en Doha. En este ATP 250, cuyo debut está previsto para mañana, estrenará rodilla, ilusiones y curiosidad renovadas. «Sé que quizá es raro haber tomado la decisión de regresar al circuito con casi 40 años, pero lo establecimos así. Y sin prisas, tomándome mi tiempo. Lo importante es que estoy sano, sin dolores y puedo divertirme otra vez. Tengo curiosidad por cómo estaré de nuevo en la competición», admitió. Eso sí, prosiguió, la retirada nunca estuvo encima de la mesa .

No es la primera vez que el tenista se toma un buen periodo de tiempo sin competir para curar alguna de sus, en comparación con otros rivales, pocas dolencias. Es ese jugador que nunca se ha retirado de un partido y que apenas ha tenido que solicitar la asistencia médica durante un encuentro. Allá por 2005 se rompió los ligamentos del pie, en 2008 sufrió de mononucleosis. En 2014 la espalda lo martilleó durante un tiempo. Aunque su parón más largo fue en aquel 2016 en el que estuvo más de seis meses sin pisar una pista, saltándose por primera vez en toda su carrera su participación en el US Open. Como curiosidad, también comenzó como en este pasado 2020: perdió contra Djokovic en semifinales del Abierto de Australia y al día siguiente sufrió un percance doméstico al levantar a una de sus hijas de la bañera. El menisco de la rodilla izquierda hizo un ‘clic’ que lo mandó al cirujano . Regresó a las pistas en abril, pero la rodilla seguía sin estar segura durante la temporada de tierra. Ya en Wimbledon, tras caer, en el marcador y literalmente en la pista, contra Milos Raonic, el suizo decidió parar del todo.

No volvió hasta enero, al Abierto de Australia donde todo empezó. Y no pudo ser más espectacular. Sin torneos de preparación, levantó el trofeo en Melbourne y, unos meses más tarde, su octavo Wimbledon. Y al enero siguiente, otra vez en Australia, su Grand Slam 20.

Empezar de cero

Un regreso soñado que, consciente tanto el tenista como su entorno, no se repetirá en este 2021. Esos casi 40 años (los cumple el 8 de agosto) pesan en sus piernas. Pero, sobre todo, pesa un periodo tan largo de inactividad para una persona y un cuerpo en continuo movimiento desde la infancia y en el alto rendimiento las últimas dos décadas. «La diferencia es que en 2016 su musculatura seguía allí. Ahora el parón ha sido mucho más largo y su masa muscular se ha deteriorado considerablemente . Ha sido empezar de cero», explicaba su preparador físico, Pierre Paganini, en el diario suizo Tages-Anzeiger. El jugador es consciente: «Tuve que caminar con muletas un tiempo y mis músculos ya no estaban. Es terrorífico ver lo rápido que se pierde la masa muscular si no te mueves».

Paganini subrayó que la rodilla le molesta desde hace años, pero llevan un plan adaptado y ejercicios específicos para mantenerlas bien. «Es un jugador que ha disputado más de 1.500 partidos, es importante protegerlo». De ahí que la esperanza del Team Federer en este regreso sea volver a disfrutar. «Roger solo juega cuando sabe que puede hacerlo bien. Ahora veremos cómo reacciona. Para él es una victoria si vuelve a la pista, juega y dice: ‘Hey, he jugado y me encuentro bien’ ».

Ese es su primer objetivo, en Doha, observar su rodilla. «Es mi única preocupación. ¿Va a aguantar? No lo sé. Pero hice lo que pude», aseguró. A partir de la próxima semana volverá a los entrenamientos. Se dio de baja del Masters 1.000 de Miami para no forzar la articulación. Sin duda, su meta es Wimbledon. «Tendré un tiempo para estar más fuerte, más en forma, más rápido. Espero estar al cien por cien en Wimbledon . Mi temporada empezará ahí. Hasta entonces es solo ‘veamos cómo va’». Más de 400 días después, el suizo está de vuelta.

Djokovic, 311

Lo hace sabiendo que Djokovic le ha arrebatado uno de sus récords. El serbio suma una semana más que él, 311, en el número 1 , y sin que nadie le pise los 12.030 puntos hasta, al menos, mayo (320 semanas). Por detrás, Rafael Nadal podría salir del puesto de plata en los próximos días en favor de Daniil Medvedev. Los jóvenes comienzan a acercarse a las nubes, pues no había otro apellido que Federer, Nadal, Murray o Djokovic en el segundo puesto desde 2005. Pero hay Djokovic para rato, Nadal espera su temporada de tierra y Federer también vuelve a desenfundar su raqueta.