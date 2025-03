La familia de Djokovic estalla: «Nuestro orgullo es un prisionero de estos idiotas»

Mientras su hijo aguarda en un hotel de Melbourne la decisión sobre su entrada o no en Australia, la familia de Djokovic clama por su libertad y exige a las autoridades del país oceánico que no lo traten como una víctima política. « No está detenido, está en prisión . Podrían haberle dicho 'no vengas, Novak' y eso habría estado bien. Pero no, querían humillarlo y aún lo mantienen en prisión», afirmó Srdjan , el padre del tenista.

Toda la familia del serbio se ha lanzado a las calles para apoyar al número uno. Cree que es una víctima del sistema en su búsqueda por dar ejemplo de que nadie recibe un trato de favor en el país. «Novak y su equipo presentaron la misma documentación que otros 25 tenistas (que sí recibieron exenciones) y ellos no tuvieron ningún problema para entrar. Todo el mundo libre debería levantarse», explicó.

Djokovic se encuentra retenido en un hotel mientras se decide si le dan o no permiso para entrar en Australia, donde había viajado para disputar el primer Grand Slam del año. « Nuestro orgullo es un prisionero de estos idiotas. ¡Qué vergüenza! Esto no es una batalla de Serbia y Novak, es una batalla para miles de personas, por la libertad de expresión y de comportamiento».

Las declaraciones furibundas de la familia Djokovic no se quedaron ahí. «Es el Espartaco del nuevo mundo. Novak no violó ninguna ley, al igual que siete mil millones de personas no violaron ninguna ley. Quieren someternos y que estemos todos de rodillas », continuó en su discurso a Sky News el padre del tenista.

Mientras eso ocurría en Serbia, Djokovic descansaba en el hotel Park , un centro de cuarentena estatal para solicitantes de asilo. Allí aguarda el resultado de la apelación contra la decisión de cancelar su visado de entrada. Audiencia que está prevista para el lunes.